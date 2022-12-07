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  • Новые слухи об электромобиле Apple: квазиавтопилот, цена — $100 000, дебют в 2026 году

Новые слухи об электромобиле Apple: квазиавтопилот, цена — $100 000, дебют в 2026 году

07.12.2022 97 0 0

Электромобильный проект Apple по-прежнему находится в зачаточном состоянии, но компания не сдаётся и продолжает вбухивать в него миллиарды, чтобы диверсифицировать бизнес.

Apple никогда официально не объявляла о планах заняться автобизнесом, однако её проект электромобиля — давно секрет полишинеля, только ленивый о нём не слышал. Неофициальная летопись гласит, что первую попытку разработать собственный электромобиль компания Apple предприняла в 2014—2016 годах с намерением запустить его в серийное производство в 2020 году, но этот проект, получивший неофициальное имя Titan, заглох — команду разработчиков распустили, оставили только тех, кто занимался системой автономного вождения.

Первые слухи о реанимации проекта Titan появились в Сети в конце 2020 года: тогда стало известно, что Apple рассчитывает на покупную платформу и контрактную сборку, велись переговоры с несколькими крупными автоконцернами, наиболее предметные — с Hyundai Motor Group, дело дошло до выбора завода и обсуждения объёмов выпуска, но переговоры зашли в тупик, корейцы от сделки отказались.

Летом прошлого года новая порция слухов сообщала, что Apple решила разработать электромобиль по большей части самостоятельно, на должность главного инженера компания наняла опытного немца Ульриха Кранца, прежде работавшего в BMW и в электромобильном стартапе Canoo. После этого больше года о проекте Titan ничего не было слышно, но вчера Bloomberg выдал новую щедрую порцию инсайда.

Оказалось, что всё это время Apple рассчитывала выпустить полностью беспилотный электромобиль, без руля и педалей, но после долгих месяцев консультаций с экспертами, анализа рынка и технологий, решила, что ничего из этого не выйдет. Это трезвая оценка, мы с ней согласны и не раз излагали свой скепсис в отношении полного автопилота в привязке к системе FSD компании Tesla.

На данный момент принято решение, что электромобиль Apple будет вполне традиционным, то есть с рулём и педалями, но тем не менее получит автопилот второго либо даже третьего уровня по классификации SAE, который можно будет активировать на автомагистрали, чтобы наслаждаться в дороге потреблением поставляемого Apple медиа-контента. Автопилот третьего уровня, на котором водителю разрешается при соблюдении ряда условий отвлечься от дороги, разрешен пока только в Японии и Германии, да и то с массой оговорок и ограничений. Легализацией автопилотов 4 и 5 уровней, которые в теории могут полностью заменить водителей, на данный момент никто всерьёз не занимается — есть условно консенсусное понимание, что это нерешаемая задача на текущем уровне общественной этики и технологий.

Apple хочет снабдить свой электромобиль высокопроизводительным процессором, в разы более мощным, чем самый мощный процессор из тех, что сейчас доступны на её потребительских устройствах, он будет решать массу задач, в том числе в сфере активной безопасности. Рассматривается даже возможность создания удалённого центра управления электромобилями в случае их попадания в критические ситуации, клиентам могут предложить фирменную страховку на случай аварии.

По данным источников Bloomberg, компания Apple тратит примерно миллиард долларов в год на свой электромобильный проект, при этом его дизайн до сих пор не утверждён, ТЗ «плавает», решение о платформе так и не принято, возможность её покупки на стороне по-прежнему рассматривается. Всего в проекте задействовано около 1000 человек в разных частях мира. Приблизительная дата дебюта — 2026 год. Приблизительная цена — 100 000 долларов, при этом многие функции и опции будут предлагаться в виде платной подписки.

Если верить инсайдерам, то Apple уже спалила на проект Titan около десяти миллиардов долларов, но до результата ещё очень далеко. Не исключено, что проект Titan в какой-то момент снова будет заморожен, так как траты и связанные с ним риски окажутся очень велики. Конкуренция в сегменте электромобилей становится всё более острой, к 2026 году, возможно, даже Apple ловить на рынке будет нечего, тем более что пока ни о каких прорывных идеях речи не идёт.

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