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Новый большой внедорожник от Nissan и DFM: каким он может быть

08.02.2025 140 0 1

В начале этого года совместное предприятие Nissan и Dongfeng начало производство огромного пикапа Z9. Мы же воспользовались идеей одного из наших читателей и представили, как мог бы выглядеть внедорожник на его базе.

Первая информация о новом рамном пикапе появилась в конце прошлого года, а месяц назад он встал на конвейер. Его производством занимается Zhengzhou Nissan — совместное предприятие Ниссана и концерна Dongfeng. В России также представлены модели этой компании, а именно рамный внедорожник Oting Паладин, представляющий собой переделанный Nissan Terra. Автомобиль, представленный на наших рендерах, мог бы стать своего рода наследником Паладина.

Пикап Z9 от Zhengzhou Nissan
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Пикап Z9 от Zhengzhou Nissan
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Пикап Z9 от Zhengzhou Nissan
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Пикап Z9 от Zhengzhou Nissan
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Внедорожник получил существенно укороченную колёсную базу, а также чуть меньший задний свес. Пикап имеет достаточно стильный и современный дизайн, и внедорожник сделан в том же стиле. Одной из наиболее характерных деталей пикапа является оформление задних стоек с чёрными контрастными вставками, аналогичные получил и внедорожник. Также сохранены фонари, при этом ниша номерного знака переместилась с бампера на крышку багажника, что позволяет визуально немного «облегчить» заднюю часть.

Рендер внедорожника на базе пикапа Z9

Пикап Z9 построен на новой архитектуре под названием Global Off-road Platforms. Он имеет внушительные габариты: длина равна 5520 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1950 мм, колёсная база – 3300 мм. Что же касается изображённого на рендерах внедорожника, то его длина составляет порядка 5 метров, а расстояние между осями — около трёх, что всё же немного больше, чем у одного из главных потенциальных конкурентов Haval H9 нового поколения (4856 и 2800 мм соответственно).  

Рендер внедорожника на базе пикапа Z9

Z9 предложат с двумя вариантами двигателей — бензиновым турбомотором 2.0 (258 л.с.) и турбодизелем 2.3 (190 л.с.). Обе версии комплектуются 8-ступенчатым автоматом. Сегодня в России вышеупомянутый Oting Паладин располагает единственным двигателем — бензиновым турбированным 2.0 мощностью 228 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Самой доступной является заднеприводная модификация — от 3 799 000 рублей. Версия с полным приводом обойдётся минимум в 4 249 000 руб.

Oting Паладин
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Oting Паладин
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Oting Паладин
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Между тем компанию внедорожнику Паладин в России скоро составит ещё один внедорожник Oting Palasso, сделанный на базе пикапа Nissan Navara.

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