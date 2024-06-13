Новинки ×

Новый Dacia Bigster: первые изображения

13.06.2024 164 1 0

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового кроссовера Bigster, благодаря которым мы можем представить, как будет выглядеть новинка.

Bigster станет новой и по совместительству самой крупной моделью в гамме румынского бренда, принадлежащего Renault. Сейчас она существует пока только в виде концепта, который был представлен в начале 2021 года. Какой будет серийная версия?

Dacia Duster третьего поколения
1 / 3
Dacia Duster третьего поколения
2 / 3
Dacia Duster третьего поколения
3 / 3

Судя по шпионсим фотографиям замаскированных образцов, дизайн новинки будет уже хорошо знакомым по вышеупомянутому концепту и кроссоверу Duster третьего поколения. Более того, наложение фотографий прототипов будущего Бигстера на Duster показывают, что по многим деталям кроссоверы фактически идентичны. У них одинаковая колёсная база, очертания дверей и колёсных арок, а также расположение дверных ручек. Скорее всего, Bigster будет представлять из себя удлинённую версию младшего паркетника. Дизайн передней и задней частей также выглядит практически одинаковым,за исключением небольших деталей переднего бампера. Есть вероятность, что старший кроссовер лишится массивных декоративных элементов на передних дверях. Наиболее существенное отличие во внешнем виде — заметно увеличенный задний свес, позволяющий разместить три ряда сидений. Кроме того, Бигстер может получить немного увеличенный уровень крыши, что также позитивно скажется на объёма салона. Ещё одна новая деталь — колёсные диски оригинального дизайна, как на одном из тестовых прототипов.

Рендер нового Dacia Bigster

Bigster будет построен на той же платформе CMF-B, что и другие новые модели Dacia, включая Duster третьего поколения. Моторная гамма наверняка частично или полностью будет позаимствована у последнего, за исключением разве что базового мотора мощностью 100 л.с. Среди других вариантов — мягкогибридная установка ТСе 130 с бензиновой турботройкой объёмом 1,2 литра, а также Hybrid 140 с бензиновым атмосферным 1.6 мощностью 94 л.с. и 49-сильным электромотором, совокупная отдача — 140 л.с.

Рендер нового Dacia Bigster

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Между тем, в прошлом месяце на рынок вышел обновлённый кросс-хэтчбек Dacia Spring.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Dacia Dacia Duster Dacia Bigster

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
13.06.2024 13:14
Яшка

Просто Nissan X Trail с другой мордой

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как... 296 0 0 10.06.2024
Статьи / История Ракетное топливо, разные цилиндры и подвижный пол: самые хитрые способы обойти регламент гонок Недавно мы рассказывали о самых хитрых, а порой и откровенно наглых способах выиграть гонку за счет нелегального трюка. Сегодня мы продолжим рассказ о случаях, когда инженеры пытались снабд... 877 0 0 09.06.2024
Статьи / История Две двери, но не по бокам: как и почему появился двуликий Zundapp Janus Что бы вы сказали про автомобиль с двумя дверями, но расположенными не на боковинах кузова, а в его торцах? Смело даже для концепт-кара, правда? А ведь машина с такой конструктивной особенно... 856 0 2 08.06.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 93629 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 15717 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 12911 20 172 14.03.2024
Change privacy settings