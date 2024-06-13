На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового кроссовера Bigster, благодаря которым мы можем представить, как будет выглядеть новинка.

Bigster станет новой и по совместительству самой крупной моделью в гамме румынского бренда, принадлежащего Renault. Сейчас она существует пока только в виде концепта, который был представлен в начале 2021 года. Какой будет серийная версия?

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Судя по шпионсим фотографиям замаскированных образцов, дизайн новинки будет уже хорошо знакомым по вышеупомянутому концепту и кроссоверу Duster третьего поколения. Более того, наложение фотографий прототипов будущего Бигстера на Duster показывают, что по многим деталям кроссоверы фактически идентичны. У них одинаковая колёсная база, очертания дверей и колёсных арок, а также расположение дверных ручек. Скорее всего, Bigster будет представлять из себя удлинённую версию младшего паркетника. Дизайн передней и задней частей также выглядит практически одинаковым,за исключением небольших деталей переднего бампера. Есть вероятность, что старший кроссовер лишится массивных декоративных элементов на передних дверях. Наиболее существенное отличие во внешнем виде — заметно увеличенный задний свес, позволяющий разместить три ряда сидений. Кроме того, Бигстер может получить немного увеличенный уровень крыши, что также позитивно скажется на объёма салона. Ещё одна новая деталь — колёсные диски оригинального дизайна, как на одном из тестовых прототипов.

Рендер нового Dacia Bigster

Bigster будет построен на той же платформе CMF-B, что и другие новые модели Dacia, включая Duster третьего поколения. Моторная гамма наверняка частично или полностью будет позаимствована у последнего, за исключением разве что базового мотора мощностью 100 л.с. Среди других вариантов — мягкогибридная установка ТСе 130 с бензиновой турботройкой объёмом 1,2 литра, а также Hybrid 140 с бензиновым атмосферным 1.6 мощностью 94 л.с. и 49-сильным электромотором, совокупная отдача — 140 л.с.

Рендер нового Dacia Bigster

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Между тем, в прошлом месяце на рынок вышел обновлённый кросс-хэтчбек Dacia Spring.