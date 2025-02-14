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Серийный Genesis GV90: первые изображения

14.02.2025 1258 0 0

Недавно в Сети появились фотографии первых замаскированных прототипов будущего флагманского кроссовера корейского премиум-бренда, и мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Марка Genesis появилась в 2015 году, её первой моделью стал представительский седан G90. Сейчас модельный ряд насчитывает уже достаточно много различных автомобилей, включая два кроссовера (не считая электрического GV60). Флагманским на данный момент является среднеразмерный GV80, он дебютировал в начале 2020 года, а осенью 2023 года получил рестайлинг.

Концепт Genesis Neolun
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Концепт Genesis Neolun
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Концепт Genesis Neolun
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Концепт Genesis Neolun
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О подготовке более крупной модели было заявлено прошлой весной вместе с концептуальным Genesis Neolun, а совсем недавно на дороги выехали первые прототипы, представляющие собой серийную версию этого концепта. Пока они сильно закамуфлированы, и проглядываются лишь некоторые детали кузова. Судя по всему, кроссовер сохранит оригинальную форму ходовых огней спереди, при этом в них теперь будут встроены блоки основного света. Останется и обильная хромированная отделка, а молдинги вокруг боковых окон станут ещё шире. У концепта все стойки имеют хромированную отделку, а у прототипа — только на задних дверях. Ещё одно заметное отличие от концепта — наличие выдвижных дверных ручек, а сами двери будут открываться по-традиционному (у концепта они распашные). Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Genesis GV90

Ожидается, что новый GV90 будет построен на электрической платформе E-GMP, которую уже используют большие кроссоверы Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. Последние два в базовых версиях являются заднеприводными, премиум-кроссовер от Genesis же будет предлагаться только с двумя электромоторами на каждой оси и, соответственно, полным приводом.    

Рендер нового Genesis GV90

Премьера новинки ожидается в течение этого года. Напомним, месяц назад на рынок вышел обновлённый паркетник Genesis Electrified GV70.

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