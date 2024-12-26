Новый Hyundai Palisade пользуется бешеным спросом ещё до старта «живых» продаж

Дизайн большого паркетника Hyundai Palisade второй генерации раскрыли в начале текущего месяца. Предварительные заказы на новинку в Корее начали принимать 20 декабря. И в тот же день кроссовер собрал 33 567 заявок! Об этом пишут местные СМИ. Также сообщается, что в личном рейтинге компании Hyundai-Kia по количеству принятых в первый день заказов новый Palisade занял третью строчку. Впереди – электроседан Hyundai Ioniq 6 (37 446 шт.) и рестайлинговый минивэн Kia Carnival актуального поколения (36 455 шт.).

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Напомним, Hyundai Palisade стал еще больше. Длина нового кроссовера равна 5060 мм (+65 мм по сравнению с предшественником), колесная база – 2970 мм (+70 мм). Вдобавок для модели теперь предусмотрена девятиместная версия: дополнительное место появится в первом ряду, если поднять бокс-подлокотник. Это решение позволило отнести кроссовер к «автобусной» категории, то есть обладатели такой модификации в Корее получат налоговые льготы. Паркетник также доступен в семиместном исполнении с двумя раздельными креслами посередине.

В зависимости от комплектации модель может иметь регистратор с возможностью записи на парковке в течение четырех дней, проекционный дисплей, систему аутентификации по отпечатку пальца, два люка в крыше и систему дистанционной парковки (машину можно припарковать со смартфона).

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Атмосферник V6 3.8 и турбодизель 2.2 на родине марки отправлены в отставку. Корейцам «второй» Hyundai Palisade доступен с новой бензиновой турбочетверкой 2.5 (281 л.с.) семейства Smartstream и в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе того же турбомотора (но он дефорсирован до 262 л.с.). Суммарная отдача гибридной версии – 334 л.с. «Традиционный» кроссовер имеет классический восьмиступенчатый автомат, у гибрида – 6АТ. Обе модификации предложены с передним или полным приводом. По данным корейских медиа, на гибрид пришлось примерно 70-80% заказов (имеется в виду день старта приема заявок).

Чисто бензиновый новый Hyundai Palisade в Корее сейчас стоит от 43 830 000 вон (примерно 3 млн рублей по текущему курсу), гибридный кроссовер обойдется минимум в 49 820 000 вон (3,4 млн рублей). «Живые» продажи модели на родине стартуют в начале следующего года. В 2025-м же Palisade второго поколения должен появиться и в других странах.