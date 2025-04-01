Искра была официально представлена в виде седана в июне 2024 года. Изначально предполагалось, что новинка заменит в гамме модель Granta, однако в итоге она заняла место между Грантой и старшей Вестой. Компанию седану составит универсал и его кросс-версия, а теперь стало известно о ещё одной версии автомобиля — с мягким верхом. Ниша бюджетных кабриолетов в России пустует, а кросс-кабриолетов даже в мире осталось меньше, чем пальцев на одной руке. А с учётом особенностей российских дорог именно кроссоверы и кросс-версии пользуются повышенным спросом, на что и делает ставку отечественный производитель. К тому же новая Iskra Cross Cabrio опирается на известное наследие, ведь в истории АВТОВАЗа уже была подобная модель, наиболее широко известная как Lada Natasha — предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории её создания и производства.

Lada Natasha 1 / 3 Lada Natasha 2 / 3 Lada Natasha 3 / 3

Что же касается нового кабриолета, то за основу будет взят седан, который получит две двери вместо четырёх, а складывающаяся крыша будет сделана тканевой. В России это далеко не самый популярный тип кузова, поэтому было решено добавить автомобилю универсальности за счёт увеличенного дорожного просвета и массивного пластикового обвеса, состоящего из накладок на бамперы, пороги и колёсные арки.

Рендер нового кросс-кабриолета Lada Iskra

Как и седан, новый кабриолет будет построен на доработанной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, адаптированной под местных поставщиков и ставшей технически независимой. В моторную гамму входят два бензиновых двигателя объёмом 1,6 литра мощностью 90 (8 клапанов) и 106 л.с. (16 клапанов), коробка передач может быть механической с пятью или шестью ступенями, также будет доступен вариатор. Более того, вместе с расширением модельной ленейки было принято решение добавить полный привод для кросс-версий, и кабриолет может стать первенцем с такой трансмиссией.

Рендер нового кросс-кабриолета Lada Iskra

Напомним, месяц назад был рассекречен интерьер седана Lada Iskra. Также недавно была названа дата начала производства новинки.