Новинки ×

АВТОВАЗ анонсировал кросс-кабриолет Lada Iskra Cross Cabrio

01.04.2025 2889 2 2

В преддверии летнего сезона российский автопроизводитель решил сделать подарок автомобилистам, анонсировав ещё одну модификацию Искры — ей станет кабриолет повышенной проходимости.

Искра была официально представлена в виде седана в июне 2024 года. Изначально предполагалось, что новинка заменит в гамме модель Granta, однако в итоге она заняла место между Грантой и старшей Вестой. Компанию седану составит универсал и его кросс-версия, а теперь стало известно о ещё одной версии автомобиля — с мягким верхом. Ниша бюджетных кабриолетов в России пустует, а кросс-кабриолетов даже в мире осталось меньше, чем пальцев на одной руке. А с учётом особенностей российских дорог именно кроссоверы и кросс-версии пользуются повышенным спросом, на что и делает ставку отечественный производитель. К тому же новая Iskra Cross Cabrio опирается на известное наследие, ведь в истории АВТОВАЗа уже была подобная модель, наиболее широко известная как Lada Natasha — предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории её создания и производства.

Lada Natasha
1 / 3
Lada Natasha
2 / 3
Lada Natasha
3 / 3

Что же касается нового кабриолета, то за основу будет взят седан, который получит две двери вместо четырёх, а складывающаяся крыша будет сделана тканевой. В России это далеко не самый популярный тип кузова, поэтому было решено добавить автомобилю универсальности за счёт увеличенного дорожного просвета и массивного пластикового обвеса, состоящего из накладок на бамперы, пороги и колёсные арки.

Рендер нового кросс-кабриолета Lada Iskra

Как и седан, новый кабриолет будет построен на доработанной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan, адаптированной под местных поставщиков и ставшей технически независимой. В моторную гамму входят два бензиновых двигателя объёмом 1,6 литра мощностью 90 (8 клапанов) и 106 л.с. (16 клапанов), коробка передач может быть механической с пятью или шестью ступенями, также будет доступен вариатор. Более того, вместе с расширением модельной ленейки было принято решение добавить полный привод для кросс-версий, и кабриолет может стать первенцем с такой трансмиссией.

Рендер нового кросс-кабриолета Lada Iskra

Напомним, месяц назад был рассекречен интерьер седана Lada Iskra. Также недавно была названа дата начала производства новинки.

кабриолет рендеры "Колёса.ру" новинки Lada Lada Iskra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
01.04.2025 06:58
787311@mail.ru

Смех смехом, но в 2010х в США на протяжении трёх лет продавался Ниссан Мурано в таком же формате. Пусть покупателей он шибко не нашёл, однако такую машину можно было купить.

1
01.04.2025 09:31
Илья Пуховец

ещё и land rover выпускал кабрик на базе кросса и если не ошибаюсь и фольксваген выпускал или выпускает кабрик на базе T-Rock

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Активное вождение и борьба за экологию: как современные шины Viatti сочетают несочетаемое Мы все прекрасно знаем, куда ведут самые передовые тенденции в автомобилестроении и кто в этом виноват. Да, малообъёмные турбированные моторы, сложнейшие системы снижения выбросов, многоступ... 497 1 0 31.03.2025
Статьи / Новые авто Богаче, больше и дороже: обзор GAC GS8 Traveller Сделать новую модель из старой, нарастив ее габариты пластиковыми деталями и изменив комплектацию? Почему бы и нет. Именно так поступила компания Guangzhou Automobile Corporation (GAC), выво... 2925 2 3 30.03.2025
Статьи / История Кошка, которая сама по себе: как и для чего cоздали купе Jaguar XJ-S Jaguar всегда был большой кошкой при дворе Британской автомобильной империи. Не Rolls-Royce, конечно, и не Bentley, но ведь явно и не Austin или какой-нибудь Rover. Причем обычно «джэг» восп... 2312 4 1 29.03.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25595 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25397 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 16225 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
33 Выбираем хэтчбек А-класса с пробегом за 500 тысяч рублей: полный приво...
5 На Metro, зато не на метро: опыт владения Chevrolet Metro I
4 Пятое ТО вместо дилера: ремонт и обслуживание Kia Seltos
Новые комментарии
Change privacy settings