Новый кроссовер BYD Atto 3 для Китая готовится к премьере

Марка BYD представила свой компактный кроссовер с полностью электрической «начинкой» в начале 2022 года, на домашнем рынке он называется Yuan Plus. Позже модель расширила географию: глобальный вариант на многих рынках, в том числе в Европе, получил иное имя – Atto 3. SUV для домашнего рынка освежили в начале 2025-го, а в текущем году такой паркетник добрался до других стран. Теперь же марка анонсировала новый BYD Yuan Plus, который будет полностью рассекречен в рамках грядущего Пекинского автосалона.

Эскиз нового BYD Yuan Plus

Компания пока что опубликовала только пару эскизом будущей новинки, которую производитель считает третьим поколением. Тем не менее, внешность этого кроссовера уже не секрет, так как снимки серийного варианта были размещены в базе минпрома КНР. Судя по ним, новинка получит слегка изменённую головную оптику узкой формы, при этом фары по-прежнему соединены друг с другом серебристой планкой с логотипом. Капот получил иные выштамповки, а ещё модели положен новый передний бампер с трапециевидным центральным воздухозаборником и парой вертикальных боковых.

Новый BYD Yuan Plus снабдили утопленными дверными ручками, стандартными наружными зеркалами с корусами в цвет кухова и серебристыми вставками на линии бокового остекления, а задние стойки крыши могут выполнены в контрастном цвете. Ещё модели положены либо 18-дюймовые, либо 19-дюймовые оригинальные колёсные диски.

Корма получила необычный спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части багажной двери, а также «монофонарь» в виде широкого «прочерка», который проходит от одного заднего крыла до другого. Нижняя часть заднего бампера отличает за счёт иного диффузора, но у него прежние горизонтально вытянутые светоотражатели.

На фото: новый BYD Yuan Plus

Габаритная длина нового BYD Yuan Plus равна 4665 мм (на 210 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1895 мм (на 20 мм больше), а высота – 1675 мм (на 60 мм больше). Расстояние между осями у кроссовера тоже подросло – до 2770 мм (на 50 мм больше).

Официальных фотографий салона грядущей новинки пока нет. Ожидается, что паркетник получит новое двухспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, сменивший форму дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а большой тачскрин информационно-развлекательной системы останется прежним. Вероятно, у нового BYD Yuan Plus в списке оборудования будут устройство для беспроводной зарядки смартфонов, а также интегрированный холодильник.

Подробности о технике новинки станут известны в рамках официальной презентации. Согласно данным из базы минпрома КНР, кроссовер предложат с двумя вариантами полностью электрической «начинки», привод – только передний. В первом случае максимальная отдача составит 272 л.с., во втором – 326 л.с. Максимальная скорость ограничена отметкой в 190 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной тяговой батареи, а также запас хода на одной зарядке станут известны позже.