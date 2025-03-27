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Новый кроссовер Hyundai: первые изображения

27.03.2025 216 1 0

Вчера были опубликованы первые фотографии прототипа нового кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить собственное представление о том, как он будет выглядеть.

Грядущая новинка, имя которой пока неизвестно, является детищем совместного китайского предприятия Beijing Hyundai. В последнее время оно демонстрирует не самые лучшие показатели продаж, и исправить ситуацию призван первый полностью электрический кроссовер в гамме. Имеющиеся фотографии прототипа позволяют оценить основные особенности его внешности.

Рендер нового кроссовера Hyundai

Несмотря на практически полностью замаскированный кузов, уже хорошо видны очертания передней оптики, которая представляет собой узкие горизонтальные блоки основного света и полоску габаритных огней во всю ширину передней части. Вполне вероятно, графика будет сделана в пиксельном стиле, как на других новых электрокарах Hyundai. Кроссовер получит традиционные наружные зеркала, а передние стойки кузова сделают «скрытыми». Дверные ручки у паркетника выдвижные, можно также отметить заметные  выштамповки над задними колёсными арками. Наиболее же интересной станет задняя часть: здесь уже видна графика фонарей, выполненная в стиле тех самых пикселей, и рельефная дверь багажника.

Рендер нового кроссовера Hyundai

Пока нет никакой информации о технических особенностях новинки, её габариты также неизвестны, однако по фотографиям кроссовер выглядит относительно компактным, примерно как электрокроссовер Kia EV3. Есть вероятность, что новый паркетник Hyundai разделит платформу и силовые агрегаты с одной из родственных электрических моделей Kia. Впрочем, эта информация может появиться уже совсем скоро, ведь премьера намечена на 28 марта.

Напомним, недавно мы опубликовали большую статью, посвящённую Hyundai Accent второго поколения с пробегом.    

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1 комментарий
27.03.2025 07:09
nazarov66-r@mail.ru

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