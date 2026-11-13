Вчера были опубликованы свежие тизеры нового американского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить более полное представление о его внешнем виде.

Американская компания Lucid была основана в 2007 году, изначально она называлась Atieva, а ребрендинг в нынешнее наименование произошёл в 2016 году. Первой серийной моделью бренда стал премиальный электрический седан Air, серийную версию которого продемонстрировали в 2020 году. В конце 2023 года состоялась премьера второй модели — ей стал большой кроссовер Gravity. Спустя год был впервые анонсирован младший кроссовер, который также станет самой доступной моделью компании.

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Паркетник получит имя Cosmos, и у нас уже есть возможность оценить его внешний вид на основе нескольких тизеров. Новинка получит узкие фары с габаритными огнями в виде горизонтальных полосок с множества «ресничек» над ними. Фары объединены чёрной декоративной вставкой, а над ней расположится буквенное обозначение бренда. У кроссовера традиционные боковые зеркала и выдвижные дверные ручки, крыша сделана покатой и «парящей» в задней части за счёт чёрных вставок в задних стойках, по форме кузова модель напоминает представленный недавно Audi A2. Фонари выполнены в виде пары горизонтальных полосок, между которыми расположено подсвеченное название компании.

Рендер нового Lucid Cosmos

Подтверждённых данных о технической составляющей новинки пока нет, однако ожидается, что кроссовер будет построен на новой полностью электрической платформе. Ранее было заявлено, что стартовый ценник кроссовера не превысит $50 000, что заметно ниже стоимости базовых версий седана Air ($70 900) и старшего паркетника Gravity ($79 900). В качестве конкурентов нового Lucid Cosmos называют американские Rivian R2 (от $44 990, выпуск запланировал на 2027 год) и Tesla Model Y (от $39 990).

Рендер нового Lucid Cosmos

Премьера нового Lucid Cosmos может состояться уже в ближайшие месяцы, а его производство начнётся во втором полугодии 2027 года. Между тем, в конце лета дебютировала топовая версия Lucid Gravity GT-S.