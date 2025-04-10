Новый кроссовер Mazda EZ-60, он же глобальный Mazda CX-6e, показался в полный рост

Компания Mazda готовится представить новый паркетник. Дебютным и главным рынком для модели станет Китай, там же наладят производство. Впоследствии кроссовер, как ожидается, отправят на экспорт – и, скорее всего, под другим именем.

Мазда рассекретила внешность нового электрифицированного кроссовера, который встанет на конвейер китайского завода совместного предприятия Changan Mazda. Эта модель, напомним, является серийным воплощением концепта Arata, представленного год назад. В Китае паркетник будут продавать под именем Mazda EZ-60.

Кроссовер не разработан японцами самостоятельно. Предполагается, что за основу взяли один из паркетников бренда Deepal, которым владеет Changan. В этом случае донором стал Deepal S05 (длина — 4620 мм, колесная база – 2880 мм), либо Deepal S07 (4750 и 2900 мм). Хотя некоторые зарубежные медиа выдвинули и другую версию: якобы Mazda EZ-60 сделан на базе Avatr 07 (4825 и 2940 мм; бренд Avatr – это совместный проект Changan, Huawei и CATL). Между тем в гамме Мазды уже есть «совместная» с китайцами модель – лифтбек Mazda EZ-6 / Mazda 6e, который сделан из Deepal SL03.

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Как бы то ни было, у Mazda EZ-60 оригинальная внешность – с характерной для японской марки радиаторной решеткой. Вернее, в случае с показанным кроссовером речь, скорее, идет о заглушке, ведь перед нами наверняка электрокар. Среди других особенностей дизайна – двухэтажная головная оптика, узкие задние фонари и выдвижные ручки дверей. Кроме того, для кроссовера предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал.

По предварительным данным, в Китае Mazda EZ-60 предложат не только в виде полноценной «электрички», но и с гибридной системой. Вероятно, ДВС будет работать в режиме генератора. Отметим, кроссоверы Deepal и Avatr тоже доступны с электрической и гибридной установками.

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Презентацию серийного паркетника Mazda EZ-60 проведут в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в конце апреля. После того, как модель освоит китайский рынок, ее наверняка отправят на экспорт. При этом в других странах ей могут присвоить другое имя: недавно стало известно о том, что в Европе Mazda зарегистрировала индекс CX-6e.