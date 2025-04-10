Новый кроссовер Mazda EZ-60, он же глобальный Mazda CX-6e, показался в полный рост

Мазда рассекретила внешность нового электрифицированного кроссовера, который встанет на конвейер китайского завода совместного предприятия Changan Mazda. Эта модель, напомним, является серийным воплощением концепта Arata, представленного год назад. В Китае паркетник будут продавать под именем Mazda EZ-60.
Кроссовер не разработан японцами самостоятельно. Предполагается, что за основу взяли один из паркетников бренда Deepal, которым владеет Changan. В этом случае донором стал Deepal S05 (длина — 4620 мм, колесная база – 2880 мм), либо Deepal S07 (4750 и 2900 мм). Хотя некоторые зарубежные медиа выдвинули и другую версию: якобы Mazda EZ-60 сделан на базе Avatr 07 (4825 и 2940 мм; бренд Avatr – это совместный проект Changan, Huawei и CATL). Между тем в гамме Мазды уже есть «совместная» с китайцами модель – лифтбек Mazda EZ-6 / Mazda 6e, который сделан из Deepal SL03.
Как бы то ни было, у Mazda EZ-60 оригинальная внешность – с характерной для японской марки радиаторной решеткой. Вернее, в случае с показанным кроссовером речь, скорее, идет о заглушке, ведь перед нами наверняка электрокар. Среди других особенностей дизайна – двухэтажная головная оптика, узкие задние фонари и выдвижные ручки дверей. Кроме того, для кроссовера предусмотрены камеры вместо традиционных наружных зеркал.
По предварительным данным, в Китае Mazda EZ-60 предложат не только в виде полноценной «электрички», но и с гибридной системой. Вероятно, ДВС будет работать в режиме генератора. Отметим, кроссоверы Deepal и Avatr тоже доступны с электрической и гибридной установками.
Презентацию серийного паркетника Mazda EZ-60 проведут в рамках Шанхайского автосалона, который откроется в конце апреля. После того, как модель освоит китайский рынок, ее наверняка отправят на экспорт. При этом в других странах ей могут присвоить другое имя: недавно стало известно о том, что в Европе Mazda зарегистрировала индекс CX-6e.
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