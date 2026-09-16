Новый Nissan Kicks доберётся до Европы, производство наладят в Великобритании

Актуальный Nissan Kicks второго поколения дебютировал в 2024 году как глобальная модель, сейчас его производят одновременно в Японии, Мексике и Бразилии, при этом одним из главных рынков сбыта являются США. Европа может перехватить у США звание главного потребителя Nissan Kicks, так как недорогие субкомпактные паркетники здесь особенно популярны, но всё будет зависеть от цены, которая пока неизвестна.

Европейский Nissan Kicks будет производиться на заводе NMUK в британском Сандерленде, при этом он не позиционируется как замена Nissan Juke второго поколения — производство «второго» Juke в Сандерленде пока продолжается. В третьем поколении Nissan Juke будет электромобилем (выход на рынок ожидается в 2027 году), но в Европе сохраняется высокий спрос на доступные топливные кроссоверы, поэтому параллельно с «третьим» Juke будут производиться «второй» Juke и «второй» Kicks. Дата начала производства Nissan Kicks в Сандерленде в пресс-релизе не указана, но британские СМИ полагают, что выпуск начнётся не позднее лета 2027 года.

В основе «второго» Nissan Kicks лежит модульная платформа CMF-B, техническое оснащение зависит от рынка сбыта. Например, в США Nissan Kicks предлагается только с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» и вариатором, при этом доступна традиционная полноприводная версия с муфтой отбора мощности на заднюю ось. Для Европы заявлен Nissan Kicks с гибридной силовой установкой e-Power третьего поколения — ей уже оснащается Kicks для Японии, причём есть полноприводная версия e-4orce с отдельным электромотором на задней оси.

Базовый переднеприводный Nissan Kicks e-Power в Японии оснащается 1,4-литровым бензиновым атмосферным трёхцилиндровым двигателем мощностью 98 л.с., который механически не связан колёсами и работает в режиме генератора, а колёса вращает электромотор мощностью 143 л.с. То есть силовая установка e-Power — последовательного типа. Главное преимущество такой силовой установки в том, что оснащённый ей автомобиль по ощущениям от езды не отличается от электромобиля. Установка e-Power обеспечивает плавный разгон и эффективное рекуперативное торможение, при котором пополняется заряд тяговой батареи и экономится ресурс обычных тормозов. Зарядка тяговой батареи от внешнего источника не предусмотрена.

Для завода NMUK в Сандерленде, отмечающего в этом году 40-летие, появление Kicks — очень хорошая новость. При мощности в 500 000 машин в год этот завод в последние годы был хронически недозагружен. Минувшим летом компания Nissan свернула разработку электрического кроссовера Qashqai, который должен был выпускаться в Сандерленде, так как перестала верить в то, что он сможет принести прибыль.

Завод Nissan Motor Manufacturing UK в Сандерленде

В мае компания Nissan объявила о сокращении одной из двух производственных линий своего завода NMUK в рамках глобального антикризисного плана. Вторая линия останется, но её переведут на контрактную сборку. Достигнута предварительная договорённость с китайской компании Chery — уже в 2027 году она хочет начать производить в Сандерленде свои автомобили.