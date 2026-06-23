Nissan отказался от проекта по разработке электрического Qashqai

Японский производитель считает, что «зеленому» Кашкаю будет сложно конкурировать в том числе с китайскими «электричками» в своем сегменте на европейском рынке.

Компания Nissan презентовала актуальный «третий» Qashqai, предназначенный для старосветского рынка, в 2021 году. Обновление этот кроссовер пережил весной 2024-го, а летом 2025-го семейство пополнила модификация с гибридной системой e-Power нового поколения. Производство модели налажено на заводе компании в Сандерленде (Великобритания).

На фото: актуальный кроссовер Nissan Qashqai

Японский производитель ещё три года назад рассказал о том, что следующее поколение Nissan Qashqai получит только полностью электрическую «начинку». Предполагалось, что сейчас проект «зелёного» Кашкая четвёртой генерации уже находится в работе. Однако, по данным Reuters, планы японской компании касательно будущего этой модели изменились.

Информационное агентство со ссылкой не несколько неназванных источников сообщило о том, что руководство Nissan решило отказаться от проекта по разработке полностью электрического Qashqai. В ближайшее время ждать такую «электричку», очевидно, не стоит: сообщается, что если компания и вернётся к соответствующему проекту, то не ранее, чем в начале следующего десятилетия.

На фото: салон актуального кроссовера Nissan Qashqai (версия для британского рынка)

На сегодняшний день на заводе Nissan в Сандерленде помимо актуального Qashqai третьей генерации выпускаются электрический кроссовер Leaf (его мировая премьера прошла в июне 2025-го), а также субкомпактный кроссовер Juke, который в следующем поколении тоже готовится стать полностью «зелёным». Напомним, экстерьер грядущей новинки был рассекречен в апреле 2026-го, а полноценного дебюта придётся подождать до весны 2027 года. Ожидалось, что Кашкай в дальнейшем станет частью «розеточного» трио.

В компании пока не подтвердили и не опровергли информацию об отказе от Nissan Qashqai EV. Однако отметили, что на европейском рынке наблюдается «значительная волатильность» спроса на электромобили, и добавили, что Ниссан придерживается «сбалансированной стратегии электрификации», которая включает в себя в том числе расширение линейки гибридов.

По данным Reuters, отказ от полностью электрического Nissan Qashqai связан с тем, что японский автопроизводитель находится в процессе сокращения модельного ряда и расходов. Ещё одна из причин, как сообщает информагентство, заключается в том, что такой новинке было бы сложно конкурировать как с традиционными соперниками в своём сегменте, так и с доступными альтернативами от китайских марок, которые наводнили европейский рынок.

На фото: завод Nissan в Сандерленде

Актуальный Nissan Qashqai в Европе предлагается либо с мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,3 литра мощностью 140 или 158 л.с., работающая в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором и компактной литий-ионной батареей. Альтернатива – гибридная установка e-Power, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, исполняющий роль генератора, а также 205-сильный электромотор на передней оси и батарея ёмкостью 2,1 кВт*ч. В Великобритании цена нынешнего паркетника варьируется в диапазоне от 30 635 до 43 225 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 3,01 – 4,25 млн рублей по текущему курсу).

Как стало известно ранее, в следующем году китайская корпорация Chery может начать выпускать на заводе Nissan в Великобритании машины под своими марками, предусмотрена контрактная сборка.