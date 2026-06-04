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Chery в следующем году начнёт выпускать машины на заводе Nissan в Великобритании

04.06.2026 175 0 0
Chery в следующем году начнёт выпускать машины на заводе Nissan в Великобритании

Компания Chery продолжает обосновываться в Европе: достигнута предварительная договорённость о локализации китайских машин на заводе Nissan в британском Сандерленде.

В начале мая компания Nissan объявила о сокращении одной из двух производственных линий своего завода NMUK (Nissan Motor Manufacturing UK) в британском Сандерленде в рамках глобального антикризисного плана. Претендентами на освободившиеся площади в мае назывались Chery и Dongfeng, а вчера было официально объявлено, что партнёром завода будет Chery. Пока что договорённость с Chery носит предварительный характер, но предполагается, что сделка будет юридически оформлена в ближайшие месяцы, так как уже в 2027 году Chery хочет начать производить в Сандерленде свои автомобили.

Завод Nissan Motor Manufacturing UK в Сандерленде

Какие именно модели и бренды компания Chery собирается выпускать на заводе NMUK, пока неизвестно. Не исключено, что в Сандерленде пропишутся модели свежеиспечённого бренда Freelander, созданного в рамках совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover. Завод NMUK останется полностью в собственности Nissan, автомобили Chery будут собирать рабочие Nissan, то есть это будет классическая контрактная сборка.

Завод Nissan Motor Manufacturing UK в Сандерленде

Текущая мощность завода в Сандерленде составляет 500 000 машин в год. Nissan использует примерно половину этой мощности с тенденцией на уменьшение в связи с тем, что будущие модели Nissan, запланированные к выпуску в Сандерленде, будут только электрическими. Сейчас завод NMUK производит три модели: субкомпактный кроссовер Juke, компактный Qashqai и электрический кроссовер Leaf. В следующих поколениях Juke и Qashqaiх будут электромобилями. Между тем технологические возможности завода позволяют производить одновременно модели с любым типом силовых установок — топливные, гибридные, электрические.

Chery уже производит в Испании машины под маркой Ebro на бывшем заводе Nissan. Также автомобили Chery собираются в Италии в коммуне Маккья-д’Изерния на заводе местной компании DR Automobiles под её брендом DR, но на этом заводе пока налажена только крупноузловая сборка с обещанием со временем перейти на производство полного цикла.

С января по апрель этого года продажи компании Chery в Европе, по данным ACEA, составили 94 456 автомобилей, что на 338% больше, чем в январе-апреле 2025 года, причём в эту цифру входят только бренды Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, а есть ещё iCaur, Lepas и вышеупомянутые Ebro и DR Automobiles, то есть масштаб нашествия Chery на Европу весьма внушительный.

Добавим, что в январе этого года компания Nissan объявила о продаже своих производственных мощностей в южноафриканском Росслине компании Chery. Китайцы модернизируют завод в Росслине и в 2027 году начнут производить здесь кроссоверы марки Jetour.

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