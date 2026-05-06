Заводы ×
  • Nissan сокращает мощность завода в Великобритании, чтобы подселить сюда «китайцев»

Nissan сокращает мощность завода в Великобритании, чтобы подселить сюда «китайцев»

06.05.2026 125 1 0
Nissan сокращает мощность завода в Великобритании, чтобы подселить сюда «китайцев»

Компания Nissan объявила о намерении сократить одну из двух производственных линий своего завода в британском Сандерленде в рамках глобального антикризисного плана. На высвобожденные площади претендуют несколько китайских компаний, главный кандидат — Chery.

Завод Nissan Manufacturing UK (NMUK) в Сандерленде, графство Тайн-энд-Уир, был запущен в 1986 году и стал главной производственной площадкой японской компании в Европе. Мощность завода составляет порядка 500 000 машин год, на такую мощность завод регулярно выходил в прошлом десятилетии, а в 2025 году на двух линиях было в сумме изготовлено 273 174 автомобиля. Сейчас завод в Сандерленде производит три модели: субкомпактный кроссовер Juke, компактный Qashqai и электрический кроссовер Leaf

Шансов на то, что завод в ближайшие годы будет производить больше машин, практически нет, так как продажи Nissan в Европе снижаются: в прошлом году японская компания, по данным ACEA, реализовала здесь 291 920 машин (-4,8% по сравнению с продажами в 2024 году), а в первом квартале этого года спрос просел сразу на 11,9% до 88 641 автомобиля. Кроссоверы Juke и Qashqai в следующих поколениях будут электромобилями, что сильно ограничивает их рыночный потенциал.

Содержать наполовину загруженный завод накладно, поэтому руководство Nissan приняло решение сократить одну из двух его производственных линий. Также компания уволит примерно 10% из 9500 своих работающих в Европе сотрудников, но конкретно рабочих завода в Сандерленде это не коснётся, так как все три выпускающиеся здесь модели остаются, просто теперь их будут делать на одной линии в три смены. Всего в Сандерленде трудятся около 6000 человек.

Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
1 / 5
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
2 / 5
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
3 / 5
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
4 / 5
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
Производство нового Nissan Leaf на заводе в Сандерленде
5 / 5

Трансформация завода начнётся во второй половине этого года. После её завершения на освободившиеся площади, скорее всего, въедет одна из китайских компаний. Nissan пока официально не комментирует грядущее «подселение», но деловые СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что ведутся переговоры с Chery и Dongfeng.

Chery сейчас особенно агрессивно наступает на европейский рынок, заваливая его дешёвыми кроссоверами под своими дочерними марками (Jaecoo, Omoda, Lepas, iCaur и др.) и зонтичными брендами типа испанского Ebro и итальянского DR Automobiles. Что именно Chery хочет выпускать в Великобритании, пока неизвестно. Не исключено, что здесь пропишутся модели бренда Freelander, только что запущенного в Китае в рамках совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover.

Великобритания Китай производство бизнес заводы Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
06.05.2026 15:56
Кирилл

Такое безграмотное руководство ещё поискать нужно, даже конкуренты не нужны компания сама себе все хуже сделает, это каким нужно быть мягко говоря не умными что бы отдавать свой завод ещё и конкурентам ещё из Китая когда сами не в лучшем состоянии, я понимаю там Ford продал одну линии geely ну так geely по приличние будет , а во вторых ford продаёт больше машин плюс коммерческая техника, плюс они в ближайшие 1-2 выпустят как минимум 3 новые модели две электро с рено , плюс адаптированный bronco sport , а nissan что творит ? Отдал и так свой завод в Испании тоже chery , модельный ряд сомнительный по факту только 3 кроссовера мог бы и пикап продавать , ranger hilux и даже amarok ведь продают, вообще м такое руководство даже врагу не пожелаешь, в этом плане hyundai и kia молодцы у них все грамотно все по графику и стабильно

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II с пробегом: хорошие простые моторы, вечная ходовая часть и неидеальные роботы В первой части материала о Kia Soul второго поколения мы рассказали о слабых местах кузова, салона и проблемах в электрике этого автомобиля. На первый взгляд, ничего страшного нет: небольша... 388 0 0 06.05.2026
Статьи / Обзор Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC L Главной премьерой экспозиции Mercedes-Benz на Пекинском автосалоне стал электрический кроссовер GLC с удлинённой колёсной базой. Но главное в нём, конечно, новый фирменный стиль марки, на ко... 3189 6 2 04.05.2026
Статьи / История Британский технический абсурд, ставший классикой: история создания Austin FX4 Мировая история знает немало автомобилей, которые с полным на то основанием заслужили звание великих. Но лишь немногие из них передали свои характерные черты потомкам. К ним можно отнести, н... 1126 0 3 03.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 27536 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11166 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 8178 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
9 Седан Kia K3, который пришёл на смену Kia Rio, начали производить в Уз...
6 От кризиса к катастрофе: концерн Volkswagen признал собственную нежизн...
6 Лицо, от которого хочется отвернуться: первый обзор Mercedes-Benz GLC...
Новые комментарии
Change privacy settings