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Новый пикап Chery готов побороться за клиентов с Toyota Hilux

24.04.2025 30 0 0

Китайский производитель анонсировал появление линейки грузовиков под брендом Himla в рамках Шанхайского автосалона-2025.

Поднебесная марка Чери продолжает разрабатывать модели в самых разных сегментах, что является частью реализации глобальной стратегии марки. На этот раз в компании рассказали о запуске новой линейки пикапов, которой достался отдельный бренд – Himla. В рамках глобальной презентации в Шанхае был представлен первенец семейства – среднеразмерный грузовик, который адресован в первую очередь странам Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы.

На фото: первенец семейства Chery Himla

У новинки Chery Himla довольно брутальная внешность, длинный капот с выразительными выштамповками, двухэтажная головная оптика, массивная восьмиугольная радиаторная решётка с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек, плотной пластиковой окантовкой и крупной надпись и названием бренда. Нижнюю часть переднего бампера украсила пластиковая накладка с противотуманками и боковыми воздухозаборниками.

В профиль можно увидеть слегка «оквадраченные» накладки на колёсные арки из некрашеного пластика, подножки, традиционные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, «обычные» наружные зеркала с повторителями поворотников. В грузовом отсеке за двухрядной кабиной можно разглядеть дугу безопасности. Салон Chery Himla китайская марка пока не показала.

Российский офис Chery официальной информацией о «начинке» грузовика марки не поделился, здесь отметили лишь то, что в гамме семейства окажутся бензиновые, дизельные и электрические варианты машин. Ещё сообщается, что линейка будет включать в себя разные модели – от компактных до полноразмерных.

При этом по данным представительства бренда в Мексике, линейка Himla будет включать в себя модификации с подключаемой гибридной установкой на основе турбомотора объёмом 2,4 литра; с 1,5-литровым наддувным двигателем; с 2,0-литровым турбомотором, работающим в сочетании с двумя электродвигателями (совокупная отдача превысит 300 л.с.).

Chery пообещала пикапам бренда Himla наличие современного комплекса водительских ассистентов, а также «интеллектуальных систем активной защиты и технологии термобезопасности батарей». По словам выступившего в ходе презентации в Шанхае бренд-менеджера Chery International Чжу Шаодуна, новый пикап предназначен для «семейных клиентов».

Ожидается, что среднеразмерный пикап от Chery, срок начала продаж которого пока не объявлен, сможет побороться за клиентов с Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Mitsubishi L200, Kia Tasman, Nissan Navara, Isuzu D-Max и Mazda BT-50.

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