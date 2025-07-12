В начале этой недели Porsche показала замаскированный прототип нового Cayenne , благодаря чему у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

Модель Cayenne была впервые представлена в 2002 году, став также первым серийным кроссовером марки. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в конце лета 2017 года. Весной 2023 года Cayenne получил рестайлинг, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит полностью новый кроссовер, который будет существенно отличаться от нынешней модели.

Нынешний Porsche Cayenne 1 / 3 Нынешний Porsche Cayenne 2 / 3 Нынешний Porsche Cayenne 3 / 3

По сути это будет отдельная модель, так как она получит полностью электрическую начинку (Cayenne с двигателями внутреннего сгорания продолжат выпускаться минимум до 2030 года). Внешне он будет больше похож на новый электрический Macan, который также производится параллельно с обычным бензиновым Маканом. Передняя часть сделана в таком же стиле, при этом есть и заметные отличия: прежде всего, можно порадоваться отсутствию двухэтажной передней оптики, так как фары здесь одинарные и расположены на привычном месте. Необычно сделана нижняя часть бампера, которая получит массивную контрастную вставку с вертикальными перекладинами. Боковины похожи на другие кроссоверы марки: здесь округлые формы, минимум выштамповок и традиционные дверные ручки под «естественный хват». Можно отметить отсутствие оконных рамок в дверях (как и на электрическом Macan), а также ломаную линию накладок в нижней части дверей. Сильнее всего в плане дизайна выделяется задняя часть за счёт фонарей, «сросшихся» с задним окном.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne

Новый электрический Cayenne будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, на ней же сделан и новый Macan. Подтверждённой информации о характеристиках пока нет, однако ожидается, что топовая модификация кроссовера будет располагать порядка 1000 л.с. Для сравнения, мощность нынешнего гибридного Cayenne Turbo составляет 739 л.с.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne

Несмотря на визуальную готовность кроссовера, его официальная премьера ожидается только в 2026 году. Напомним, ранее Porsche подтвердила, что у бензинового Macan появится преемник.