Новинки ×

Новый Porsche Cayenne: первые изображения

12.07.2025 203 0 0

В начале этой недели Porsche показала замаскированный прототип нового Cayenne, благодаря чему у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

Модель Cayenne была впервые представлена в 2002 году, став также первым серийным кроссовером марки. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в конце лета 2017 года. Весной 2023 года Cayenne получил рестайлинг, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит полностью новый кроссовер, который будет существенно отличаться от нынешней модели.

Нынешний Porsche Cayenne
1 / 3
Нынешний Porsche Cayenne
2 / 3
Нынешний Porsche Cayenne
3 / 3

По сути это будет отдельная модель, так как она получит полностью электрическую начинку (Cayenne с двигателями внутреннего сгорания продолжат выпускаться минимум до 2030 года). Внешне он будет больше похож на новый электрический Macan, который также производится параллельно с обычным бензиновым Маканом. Передняя часть сделана в таком же стиле, при этом есть и заметные отличия: прежде всего, можно порадоваться отсутствию двухэтажной передней оптики, так как фары здесь одинарные и расположены на привычном месте. Необычно сделана нижняя часть бампера, которая получит массивную контрастную вставку с вертикальными перекладинами. Боковины похожи на другие кроссоверы марки: здесь округлые формы, минимум выштамповок и традиционные дверные ручки под «естественный хват». Можно отметить отсутствие оконных рамок в дверях (как и на электрическом Macan), а также ломаную линию накладок в нижней части дверей. Сильнее всего в плане дизайна выделяется задняя часть за счёт фонарей, «сросшихся» с задним окном.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne

Новый электрический Cayenne будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, на ней же сделан и новый Macan. Подтверждённой информации о характеристиках пока нет, однако ожидается, что топовая модификация кроссовера будет располагать порядка 1000 л.с. Для сравнения, мощность нынешнего гибридного Cayenne Turbo составляет 739 л.с.

Рендер нового электрического Porsche Cayenne

Несмотря на визуальную готовность кроссовера, его официальная премьера ожидается только в 2026 году. Напомним, ранее Porsche подтвердила, что у бензинового Macan появится преемник.

кроссовер электромобиль рендеры "Колёса.ру" новинки Porsche Porsche Cayenne

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты Назад в будущее: тест на знание истории и особенностей DeLorean DMC-12 DeLorian DMC-12 – один из самых удивительных автомобилей второй половины ХХ века. И не только в силу своих технических особенностей: он сделал блестящую кинематографическую карьеру, благодар... 149 0 0 12.07.2025
Статьи / Автоспорт Много КАМАЗов, бубонная чума и капризы погоды: вспоминаем историю марафона «Шелковый путь» 12 июля в Иркутске стартует юбилейный 15-й марафон «Шелковый путь». За все время проведения этого ярчайшего автомобильного мероприятия его маршрут никогда полностью не повторялся. Предлагаем... 406 0 6 11.07.2025
Статьи / История Алая свинья родом из Бургшталля: история первого гоночного Mercedes-Benz 300SEL AMG Некогда небольшая мастерская по доработке заводских автомобилей с трехлучевой звездой на капоте к девяностым годам обрела статус одной из крупнейших компаний в своей сфере. Позднее контора,... 1221 0 0 10.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27661 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7302 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 6199 2 6 03.07.2025
Обсуждаемое
12 Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel
7 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
3 Привет из лихих 90-х: хот-хэтч Volkswagen ID.3 GTX в спецверсии Fire+I...
Новые комментарии
Change privacy settings