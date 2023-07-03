Бизнес ×
  • Porsche Macan с ДВС может задержаться на рынке дольше, чем планировалось

Porsche Macan с ДВС может задержаться на рынке дольше, чем планировалось

03.07.2023 142 0 0

Ранее предполагалось, что полностью электрическая версия немецкого кроссовера дебютирует уже в текущем году, однако премьеру перенесли из-за проблем с программным обеспечением.

Кроссовер Porsche Macan дебютировал ещё в конце 2013 года, эта модель оказалась вторым SUV в гамме немецкого бренда (после Cayenne). Напомним, имя этот паркетник получил от индонезийского слова, которое переводится как «тигр». Macan первого поколения уже пережил несколько обновлений, последний рестайлинг был летом 2021 года. Сейчас компания работает над кроссовером второй генерации: прототипы новинки ранее неоднократно попадались фотошпионам.

Скетч Porsche Macan EV

Известно, что у Porsche Macan следующего поколения будут как версии с ДВС, так и полностью электрическая модификация. В компании планировали, что в течение некоторого времени такие автомобили будут выпускаться одновременно, но впоследствии версии с двигателями внутреннего сгорания уйдут в прошлое, а «электричка» продолжит жизненный путь модели. Ожидалось, что это произойдёт в 2025-2026 годах, но, судя по всему, в компании пересмотрели эти планы. Стоит отметить, что Macan EV дебютирует не в текущем году, как предполагалось изначально, а в 2024-м: у компани возникли проблемы с программным обеспечением.

На фото: актуальный Porsche Macan S

Как сообщает Automotive News Europe, «срок годности» бензинового Macan могут продлить. Речь, в частности, идёт о США: недавно стало известно, что, по мнению пользователей электромобилей, в стране не хватает зарядных станций, что делает эксплуатацию «зелёных» машин невыгодной и некомфортной. По данным издания, теперь в Порше сначала хотят посмотреть на то, какими будут продажи Macan EV (после того, как он будет представлен и выйдет на рынок).

Очевидно, что вариант с ДВС дольше останется в строю, в случае, если продажи «электрички» окажутся слишком низкими, ведь Macan является одним из самых продаваемых автомобилей бренда. По данным издания, эту информацию озвучили дилерам в рамках встречи, которая прошла на Канарских островах. Сообщается, что в ходе мероприятия дилерам также показали электрический кроссовер Macan и обновлённый Taycan: премьера обеих моделей должна пройти в 2024-м.

На фото: салон актуального Porsche Macan S

Также в роли экспоната на встрече с дилерами выступил концепт Mission X. Пока что в Порше ничего не говорят о том, что этот шоу-кар ляжет в основу серийного гиперкара, хотя не исключено, что впоследствии по его мотивам создадут преемника 918 Spyder. В списке будущих новинок числятся спортивные электромобили, которые в 2025 году займут место актуальных 718 Boxster и 718 Cayman. Также линейка Porsche пополнится за счёт полностью «зелёной» версии Cayenne и флагманского трёхрядного SUV с электрической «начинкой».

Рендер Porsche Macan нового поколения

Осенью прошлого года дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть Porsche Macan следующего поколения. Ожидается, что его экстерьер оформят в стиле модели Taycan, плюс будут заимствованы некоторые черты концептов бренда. Так, автомобиль может получить узкую головную оптику с четырьмя горизонтальными полосками светодиодов с каждой стороны, а основные блоки фар встроят ниже в передний бампер. Предполагается, что корму украсят узкими фонарями, объединёнными светящейся полосой через всю ширину багажной двери.

Официальной информации о моторной линейке, которую получит «обычный» Макан нового поколения, пока нет. Как сообщалось ранее, Porsche Macan EV оснастят установкой с модернизированными электродвигателями, что позволит повысить эффективность всей системы. В результате совокупная мощность системы у нового кроссовера составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

кроссовер США авторынок новинки бизнес Porsche Porsche Macan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Rio III Kia Rio III не случайно попала в верхние строки рейтинга продаж автомобилей в России. Эта модель, с одной стороны, достаточно скромная и недорогая, а с другой – хорошо оснащенная и надежная... 1760 8 0 02.07.2023
Статьи / Тесты Три буквы: угадай машину с трехбуквенной аббревиатурой в названии Когда-то мы уже предлагали узнать вам авто по его прозвищу или описанию его эмблемы, а сейчас зайдём с «официальной», но не менее сложной и интересной стороны. Перед вами десяток вопросов... 872 0 0 01.07.2023
Статьи / Новые авто Бизнес-класс по-китайски: первое знакомство с Chery Arrizo 8 По-разному можно относиться к тем процессам, которые происходят в наши дни на российском автомобильном рынке. Одно несомненно: китайские марки уверенно, одну за одной, занимают ниши, освобод... 1063 2 1 30.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 17476 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 10388 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 8533 1 1457 03.03.2023
Change privacy settings