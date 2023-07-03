Porsche Macan с ДВС может задержаться на рынке дольше, чем планировалось

Кроссовер Porsche Macan дебютировал ещё в конце 2013 года, эта модель оказалась вторым SUV в гамме немецкого бренда (после Cayenne). Напомним, имя этот паркетник получил от индонезийского слова, которое переводится как «тигр». Macan первого поколения уже пережил несколько обновлений, последний рестайлинг был летом 2021 года. Сейчас компания работает над кроссовером второй генерации: прототипы новинки ранее неоднократно попадались фотошпионам.

Скетч Porsche Macan EV

Известно, что у Porsche Macan следующего поколения будут как версии с ДВС, так и полностью электрическая модификация. В компании планировали, что в течение некоторого времени такие автомобили будут выпускаться одновременно, но впоследствии версии с двигателями внутреннего сгорания уйдут в прошлое, а «электричка» продолжит жизненный путь модели. Ожидалось, что это произойдёт в 2025-2026 годах, но, судя по всему, в компании пересмотрели эти планы. Стоит отметить, что Macan EV дебютирует не в текущем году, как предполагалось изначально, а в 2024-м: у компани возникли проблемы с программным обеспечением.



На фото: актуальный Porsche Macan S

Как сообщает Automotive News Europe, «срок годности» бензинового Macan могут продлить. Речь, в частности, идёт о США: недавно стало известно, что, по мнению пользователей электромобилей, в стране не хватает зарядных станций, что делает эксплуатацию «зелёных» машин невыгодной и некомфортной. По данным издания, теперь в Порше сначала хотят посмотреть на то, какими будут продажи Macan EV (после того, как он будет представлен и выйдет на рынок).

Очевидно, что вариант с ДВС дольше останется в строю, в случае, если продажи «электрички» окажутся слишком низкими, ведь Macan является одним из самых продаваемых автомобилей бренда. По данным издания, эту информацию озвучили дилерам в рамках встречи, которая прошла на Канарских островах. Сообщается, что в ходе мероприятия дилерам также показали электрический кроссовер Macan и обновлённый Taycan: премьера обеих моделей должна пройти в 2024-м.



На фото: салон актуального Porsche Macan S

Также в роли экспоната на встрече с дилерами выступил концепт Mission X. Пока что в Порше ничего не говорят о том, что этот шоу-кар ляжет в основу серийного гиперкара, хотя не исключено, что впоследствии по его мотивам создадут преемника 918 Spyder. В списке будущих новинок числятся спортивные электромобили, которые в 2025 году займут место актуальных 718 Boxster и 718 Cayman. Также линейка Porsche пополнится за счёт полностью «зелёной» версии Cayenne и флагманского трёхрядного SUV с электрической «начинкой».



Рендер Porsche Macan нового поколения

Осенью прошлого года дизайнер Kolesa.ru предполагал, как будет выглядеть Porsche Macan следующего поколения. Ожидается, что его экстерьер оформят в стиле модели Taycan, плюс будут заимствованы некоторые черты концептов бренда. Так, автомобиль может получить узкую головную оптику с четырьмя горизонтальными полосками светодиодов с каждой стороны, а основные блоки фар встроят ниже в передний бампер. Предполагается, что корму украсят узкими фонарями, объединёнными светящейся полосой через всю ширину багажной двери.



Официальной информации о моторной линейке, которую получит «обычный» Макан нового поколения, пока нет. Как сообщалось ранее, Porsche Macan EV оснастят установкой с модернизированными электродвигателями, что позволит повысить эффективность всей системы. В результате совокупная мощность системы у нового кроссовера составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

