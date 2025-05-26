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Новый Renault Clio снова попался фотошпионам: теперь и салон

26.05.2025 59 0 0

Ожидается, что премьера хэтчбека следующего поколения пройдёт до конца 2025-го, однако продажи, скорее всего, не начнутся раньше середины следующего года.

Renault выпускает компакт Clio с 1990 года, за прошедшие годы автомобиль четырежды сменил генерацию. Модель актуального пятого поколения появилась в 2019-м, рестайлинг она пережила весной 2023-го. Пятидверка по-прежнему остаётся одной из самых востребованных моделей французской марки: согласно данным Jato Dynamics, за первую треть текущего года европейские дилеры реализовали 73 884 экземпляра, что на 2% больше, чем в январе-апреле 2024-го.

На фото: прототип Renault Clio нового поколения
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На фото: прототип Renault Clio нового поколения
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В настоящее время производитель продолжает заниматься разработкой Renault Clio шестой генерации. Прототип будущей новинки ранее не раз попадался в объективы фотошпионов, благодаря чему дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко уже предположил, какой окажется внешность следующего Clio.

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Ожидается, что у новинки будет более вытянутый «нос» со сравнительно небольшой решёткой радиатора, которая получит рисунок в виде сетки из ромбов. Схожий узор можно увидеть у центрального воздухозаборника, который интегрирован в нижнюю часть переднего бампера. Форма головной оптики пока скрыта с помощью маскировки. Судя по снимкам, «шестой» Renault Clio сохранит обычные ручки на передних дверях и задние, «скрытые» в стойках. Оформление фонарей, вероятно, «подгонят» под другие актуальные модели бренда.

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Теперь будущая пятидверка снова «засветилась» перед камерой, причём на этот раз разглядеть можно не только экстерьер, но и – частично – интерьер новинки. Свежей порцией фотографий нового Renault Clio с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

На фото: салон прототипа Renault Clio нового поколения

Судя по новым снимкам, на передней панели хэтчбека следующего поколения окажется новый полностью цифровой щиток приборов. Причём этот дисплей будет визуально «состыкован» под небольшим углом с центральным тачскрином новой версии информационно-развлекательной системы. Очевидно, он стал крупнее по сравнению с сенсорным экраном мультимедиа у актуального Clio.

По предварительным данным, из гаммы Renault Clio шестого поколения исключат дизель, так что, вероятно, у пятидверки будут версии с работающими в составе MHEV-систем бензиновыми моторами TCe объёмом 1,2 литра мощностью 115, 120 и 140 л.с. Ещё в издании предполагают, что у новинки будет модификация с HEV-установкой (гибрид без возможности подзарядки от сети), в основу которого ляжет двигатель TCe объёмом 1,8 литра (у хэтча отдача может составить 160 л.с.).

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Предполагается, что премьера французского хэтчбека шестого поколения пройдёт до конца текущего года. При этом продажи на европейском рынке, скорее всего, не начнутся раньше середины 2026-го. Стоимость нового Renault Clio станет известна позже. Стартовый ценник актуального хэтчбека на домашнем рынке, во Франции, равен 16 900 евро (эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по текущему курсу).

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