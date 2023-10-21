В конце лета состоялась официальная премьера модели Passat нового поколения, которая теперь будет предлагаться только в виде универсала. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть классический вариант автомобиля в кузове седан.

Семейство среднеразмерных автомобилей Passat ведёт свою историю с 1973 года. За полвека модель была выпущена в восьми поколениях, и в каждом из них (кроме самого первого) Пассат предлагался с четырёхдверным кузовом. Представленное в самом конце прошедшего лета девятое поколение нарушило эту традицию и будет исключительно универсалом . Считается, что прекращение производства седана (которое в Европе произошло ещё в прошлом году ) связано с падением спроса и оттока покупателей в сегмент кроссоверов), однако на многих рынках интерес к такому типу кузова всё же сохраняется, например, в Китае и в России, несмотря на существенно сократившееся предложение подобных автомобилей.

Рендер нового седана Passat в разных цветах 1 / 3 Рендер нового седана Passat в разных цветах 2 / 3 Рендер нового седана Passat в разных цветах 3 / 3

Изображённый на рендерах седан сделан по канонам предыдущих поколений модели Passat. Одной из характерных черт нескольких последних генераций является характерная форма задних стоек, похожая на «изгиб Хофмайстера», использовавшийся в течение многих лет на моделях BMW. Ещё одна отличительная особенность седанов — расположенная на заднем бампере ниша номерного знака и практически плоская крышка багажника. При этом фонари в целях экономии могут использоваться стандартные от универсала.

Рендер нового седана Passat в разных цветах 1 / 3 Рендер нового седана Passat в разных цветах 2 / 3 Рендер нового седана Passat в разных цветах 3 / 3

Новый Volkswagen Passat с заводским индексом В9 построен на доработанной платформе MQB с приставкой Evo. Теперь в качестве опции для универсала предусмотрена адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. Passat сохранил чисто бензиновые и дизельные варианты. Первая линейка включает 2.0 TSI на 204 или 265 л.с., а турбодизель 2.0 TDI может быть в триёх версиях – 122, 155 или 193 л.с. Все модификации комплектуются исключительно 7-ступенчатой роботизированный коробкой DSG, при этом самые мощные варианты оснащаются полным приводом 4Motion. Есть также гибридные модификации - как «мягкие», так и подзаряжаемые.

Седан Volkswagen Passat B8 1 / 3 Седан Volkswagen Passat B8 2 / 3 Седан Volkswagen Passat B8 3 / 3