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  • Новый универсал Hyundai Sonata и его кросс-версия: какими они могут быть

Новый универсал Hyundai Sonata и его кросс-версия: какими они могут быть

04.11.2023 178 0 0

Одной из самых интересных новинок этого года стала кардинально переработанная внешне Соната. Автомобиль существует с единственным типом кузова седан, мы же решили представить его в двух более универсальных версиях.

Среднеразмерный седан Sonata свою историю с 1985 года, именно тогда было представлено первое поколение модели, которое продержалось на конвейере всего пару лет. Вторая генерация, выпускавшаяся уже значительно дольше (порядка пяти лет), интересна тем, что дизайн кузова и интерьера разрабатывало известное итальянское ателье Italdesign под руководством Джорджетто Джуджаро. Сегодня производится уже восьмое поколение Сонаты, его премьера состоялась весной 2019 года, а в марте этого года модель заметно преобразилась. Автомобиль пока существует исключительно в виде седана, нам же стало интересно, как он мог бы выглядеть в виде универсала и весьма модной ныне кросс-версии.

Рендер универсала Hyundai Sonata
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Рендер кросс-универсала Hyundai Sonata
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Несмотря на всё возрастающую популярность кроссовером и уход многих легковых моделей с рынка, подобные автомобили всё же остаются востребованными. Самыми свежими новинками этого сегмента на европейском рынке являются Volkswagen Passat и родственный ему Skoda Superb, премьера которого состоялась буквально на днях. Универсал Sonata и его вседорожная модификация могли бы составить им неплохую конкуренцию.

Рендер универсала Hyundai Sonata
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Рендер кросс-универсала Hyundai Sonata
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Hyundai Sonata с заводским индексом DN8 построена на платформе N3, которая используется большинством новых среднеразмерных переднеприводных моделей брендов Hyundai и Kia (кстати, Соната восьмого поколения стала первым автомобилем, сделанным на этой платформе). Седан предлагается на домашнем рынке с бензиновым «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (180 л.с.), а также газовым двигателем 2.0 LPG (146 л.с.). Турбированная версия комплектуется 8-ступенчатым «автоматом», остальным же положена лишь 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Кроме того, есть версия N Line с 290-сильным турбомотором 2.5 T-GDI в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой.

Седан Hyundai Sonata DN8
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Седан Hyundai Sonata DN8
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Седан Hyundai Sonata DN8
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 Между тем, недавно стали известны цены новой Сонаты на рынке Казахстана.

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