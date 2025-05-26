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Новый универсал Kia K4: первые изображения

26.05.2025 6128 0 0

Пару дней назад в Сети впервые засветились прототипы нового универсала, который придёт на смену некогда популярному в России Kia Ceed Sportswagon. Пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями, мы составили первое представление о том, как он будет выглядеть.

Весной прошлого года состоялась премьера модели Kia K4 сразу в двух типах кузова — седан и 5-дверный хэтчбек. Формально это второе поколение K4, хотя первым был лишь неизвестный в России седан, созданный для китайского рынка и выпускавшийся с 2014 по 2020 годы. В реальности же новинка стала наследником хорошо известной на нашем рынке модели Ceed, а также седана Forte, который в России продавался под именем Cerato.

Нынешний Kia Ceed SW
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Нынешний Kia Ceed SW
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Нынешний Kia Ceed SW
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В скором времени гамма новинки расширится за счёт грузопассажирской модификации, свидетельством чему являются опубликованные на днях фотографии тестовых образцов. Они пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако по деталям видно, что автомобиль полностью повторяет хэтчбек K4 вплоть то задних дверей. Можем предположить, что задние стойки универсала будут оформлены в таком же стиле. Сквозь маскировку проглядываются габаритные огни фонарей, которые в точности повторяют таковые у хэтчбека, очертания заднего бампера с встроенной в него нишей номерного знака также похожи. Отличительной особенностью универсала станут багажные рейлинги на крыше, как и у модели Ceed SW.

Рендер нового универсала Kia K4

Габариты новинки пока неизвестны, однако можно предположить, что они будут близки к седану К4: его длина составляет 4709 мм, ширина — 1849 мм, колёсная база — 2720 мм. Для сравнения, длина нынешнего универсала Ceed SW — 4600 мм, расстояние между осями — 2650 мм. Что же касается моторной гаммы, то в США модель в базе предлагается с бензиновым «атмосферником» объёмом 2,0 литра мощностью 149 л.с. (179 Нм) в паре с вариатором. Более мощная версия располагает турбомотором 1.6 T-GDI мощностью 193 л.с. (264 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом». В Европе же можно ожидать появление гибридных модификаций, при этом полностью электрических версий явно не будет, ведь у корейской компании в этом классе уже есть новая модель EV4.

Рендер нового универсала Kia K4

Премьера универсала K4 ожидается в ближайшие месяцы. Напомним, несколько месяцев назад Kia показала новые минивэн и фургон PV5 с оригинальным внешним видом.  

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