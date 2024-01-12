Новый внедорожник Haval H9 показался на официальных фото – ждём в России

Вездеход следующего поколения радикально преобразился как снаружи, так и внутри. По предварительным данным, на нашем рынке такой SUV будет доступен с более мощным бензиновым мотором и новым дизелем.

В Китае рамный внедорожник Haval H9 дебютировал в 2014 году, а пять лет спустя он прописался и на тульском заводе Хавейла. На родине модель пережила несколько рестайлингов, последний там провели в 2021-м (российскую версию обновляли по отдельной программе). И вот на подходе вездеход второго поколения: опубликованы фирменные изображения машины без камуфляжа, вдобавок «поднебесные» медиа растиражировали, видимо, сертификационные снимки нового H9. Любопытно, что еще до официального анонса в Сеть попало фото презентационного слайда «девятки», который демонстрировали российским дилерам. Так что «второй» Haval H9 в РФ точно будет.

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Внешность нового внедорожника оформили в стиле брутальных кроссоверов бренда: в частности, рамный SUV выглядит, как увеличенная копия Haval Raptor (он же Menglong). Особенности дизайна H9 – помещенные в квадратные рамки круглые диодные фары, радиаторная решетка с массивными горизонтальными плашками и крупным названием бренда, раздвоенные задние фонари, расположенные в черных вертикальных блоках. Судя по слайду, габариты предназначенного для РФ вездехода почти не изменятся: длина новинки – 4859 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1853 мм.



Картинки салона сам Хавейл еще не распространил, но интерьер засветили на презентации для дилеров. Внутри H9 тоже подражает Haval Raptor, тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, вертикальные дефлекторы обдува по бокам и двухэтажный центральный тоннель. В России вездеход будет исключительно семиместным, нашей версии еще обещаны внедорожный круиз-контроль с системой выбора режимов движения, ассистенты помощи водителю и «зимний» пакет.



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Для российского нового Haval H9 заявлены бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 224 л.с. и турбодизель 2.4, выдающий 184 л.с. Первый двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом, второму положена 9АКП. Внедорожник имеет полный привод с понижающей передачей и двумя блокировками. Отметим, у SUV для Китая моторная гамма может оказаться иной. Ну а наш прежний H9 оснащается 218-сильным бензиновым турбомотором 2.0 и двухлитровым же турбодизелем мощностью 190 л.с., оба двигателя работают в паре с 8АКП.



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Ожидается, что в России продажи Haval H9 второго поколения стартуют в августе, предполагаемая цена – примерно от 4,29 млн рублей (предыдущий вездеход в РФ сейчас стоит от 4 099 000 рублей). В Китае свежий внедорожник наверняка представят раньше.

