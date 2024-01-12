Новинки ×
  • Новый внедорожник Haval H9 показался на официальных фото – ждём в России

Новый внедорожник Haval H9 показался на официальных фото – ждём в России

12.01.2024 460 1 0

Вездеход следующего поколения радикально преобразился как снаружи, так и внутри. По предварительным данным, на нашем рынке такой SUV будет доступен с более мощным бензиновым мотором и новым дизелем.

В Китае рамный внедорожник Haval H9 дебютировал в 2014 году, а пять лет спустя он прописался и на тульском заводе Хавейла. На родине модель пережила несколько рестайлингов, последний там провели в 2021-м (российскую версию обновляли по отдельной программе). И вот на подходе вездеход второго поколения: опубликованы фирменные изображения машины без камуфляжа, вдобавок «поднебесные» медиа растиражировали, видимо, сертификационные снимки нового H9. Любопытно, что еще до официального анонса в Сеть попало фото презентационного слайда «девятки», который демонстрировали российским дилерам. Так что «второй» Haval H9 в РФ точно будет.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Внешность нового внедорожника оформили в стиле брутальных кроссоверов бренда: в частности, рамный SUV выглядит, как увеличенная копия Haval Raptor (он же Menglong). Особенности дизайна H9 – помещенные в квадратные рамки круглые диодные фары, радиаторная решетка с массивными горизонтальными плашками и крупным названием бренда, раздвоенные задние фонари, расположенные в черных вертикальных блоках. Судя по слайду, габариты предназначенного для РФ вездехода почти не изменятся: длина новинки – 4859 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1853 мм.

Картинки салона сам Хавейл еще не распространил, но интерьер засветили на презентации для дилеров. Внутри H9 тоже подражает Haval Raptor, тут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, вертикальные дефлекторы обдува по бокам и двухэтажный центральный тоннель. В России вездеход будет исключительно семиместным, нашей версии еще обещаны внедорожный круиз-контроль с системой выбора режимов движения, ассистенты помощи водителю и «зимний» пакет.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Для российского нового Haval H9 заявлены бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 224 л.с. и турбодизель 2.4, выдающий 184 л.с. Первый двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом, второму положена 9АКП. Внедорожник имеет полный привод с понижающей передачей и двумя блокировками. Отметим, у SUV для Китая моторная гамма может оказаться иной. Ну а наш прежний H9 оснащается 218-сильным бензиновым турбомотором 2.0 и двухлитровым же турбодизелем мощностью 190 л.с., оба двигателя работают в паре с 8АКП.

Актуальный Haval H9 для России
1 / 4
Актуальный Haval H9 для России
2 / 4
Актуальный Haval H9 для Китая
3 / 4
Актуальный Haval H9 для Китая
4 / 4

Ожидается, что в России продажи Haval H9 второго поколения стартуют в августе, предполагаемая цена – примерно от 4,29 млн рублей (предыдущий вездеход в РФ сейчас стоит от 4 099 000 рублей). В Китае свежий внедорожник наверняка представят раньше.

внедорожник Россия Китай авторынок новинки Haval Haval H9 Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
12.01.2024 14:35
Алексей

По-моему отличный вариант для нашей страны.

Новые статьи

Статьи / Интересно Нелепо дорогой прогресс: какие современные опции способны разорить при поломке Всегда есть те, кто любит новые автомобили, и те, кто вздыхает о старых. Понять можно и первых, и вторых: в новых машинах есть много полезного, в старых – то, что называют душой. Душа – это,... 87 0 0 12.01.2024
Статьи / Гаджеты Добавим мощности: как заставить работать бесполезный 12-вольтовый автопылесос Купили 12-вольтовый автопылесос (или вам его подарили) – а он бестолковый и слабосильный? Неудивительно: таким он и должен быть, физику не обманешь! Теперь его можно разве что выставить за к... 1790 1 1 10.01.2024
Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать... 661 0 6 09.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13626 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7840 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 6973 14 2 04.09.2023
Change privacy settings