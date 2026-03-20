Новый Volkswagen Atlas готовится к дебюту в США: первое фото салона

Премьера сменившего генерацию кроссовера немецкой марки, предназначенного для американского рынка, пройдёт в апреле 2026 года на автосалоне в Нью‑Йорке.

Кроссовер Volkswagen Atlas первого поколения, базирующийся на модульной платформе MQB, появился в 2016 году, а в 2023-м пережил рестайлинг. Производство модели налажено на заводе компании, расположенном в городе Чаттануга (штат Теннеси, США). Согласно статистике GCBC.net, за прошлый год продажи паркетника на американском рынке снизились на 2,2% до 71 045 экземпляров. Сейчас американский офис VW продолжает готовиться к скорой премьере Atlas второго поколения.

На фото: прототип нового Volkswagen Atlas 1 / 3 На фото: прототип нового Volkswagen Atlas 2 / 3 На фото: прототип нового Volkswagen Atlas 3 / 3

Известно, что новинка дебютирует в следующем месяце в рамках Международного автосалона в Нью-Йорке. Напомним, у этой модели есть близнец, который в Китае изначально продавался под названием Volkswagen Teramont, его выпуск налажен на мощностях совместного предприятия SAIC-VW, завод находится в поднебесном городе Нинбо. Этот SUV сменил генерацию ещё в феврале 2025-го и теперь предлагается под именем Teramont Pro.

Американское представительство VW в прошлом месяце опубликовало снимки прототипов нового Atlas, детали экстерьера которых были спрятаны с помощью яркой маскировочной плёнки. Тем не менее, уже по ним можно сказать, что у грядущего SUV будут отличия во внешности от уже представленного китайского Teramont Pro, хотя задние фонари, мелькнувшие на недавнем тизере, оформлены аналогичным образом.

Теперь компания решила начать рассекречивать интерьер нового Volkswagen Atlas, пока опубликовано лишь одно фото. На снимке запечатлена часть передней панели с подсветкой, боковыми дефлекторами вентиляции, а также тачскрином информационно-развлекательной системы, предназначенном для переднего пассажира. Также можно разглядеть часть внутреннего оформления дверей с оригинальным рисунком подсветки и физическими кнопками.

Тизер нового Volkswagen Atlas

Стоит отметить, что эта часть интерьера грядущего Atlas не отличается от VW Teramont Pro. Отметим, у китайского кроссовера на передней панели располагаются трёхспицевое рулевое колесо со слегка усечённым ободом и три отдельных дисплея: виртуальный щиток приборов диагональю 10,3 дюйма, 15-дюймовый мультимедийный тачскрин и уже упомянутый экран для переднего пассажира – на 11,6 дюйма.

Первый тизер салона нового Volkswagen Atlas

По предварительным данным, в основу Volkswagen Atlas второй генерации ляжет модернизированная версия платформы MQB с прибавкой Evo. Ожидается, что кроссовер для американского рынка оснастят доработанной 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой семейства EA888. Её отдача у новинки станет известна позднее, у актуального SUV максимальная мощность мотора равна 273 л.с., а крутящий момент – 370 Нм. Как Kolesa.ru сообщал ранее, вероятно, двигатель по-прежнему будет работать в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, а привод останется либо передним, либо полным (с муфтой отбора мощности на заднюю ось).

На фото: салон китайского кроссовера Volkswagen Teramont Pro 1 / 2 На фото: салон китайского кроссовера Volkswagen Teramont Pro 2 / 2

Какой окажется стоимость нового Volkswagen Atlas в Штатах, станет известно позже. На сегодняшний день, стартовый ценник актуального кроссовера на американском рынке составляет 39 310 долларов, что эквивалентно примерно 3,3 млн рублей по текущему курсу (цена указана без учёта доставки). За топовую версию Атласа здесь просят не менее 54 630 долларов (около 4,6 млн рублей).