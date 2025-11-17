На прошлой неделе были опубликованы первые тизеры самой мощной версии кроссовера T-Roc второго поколения, благодаря которым у нас есть возможность оценить особенности её внешнего вида.

Модель T-Roc была впервые преставлена в виде концептуального кабриолета в марте 2014 года на Женевском автосалоне. Серийная же версия дебютировала в 2017 году с традиционным пятидверным кузовом, а спустя два года компанию ему составил и экзотический вариант со складывающимся верхом (который, кстати, не получит наследника). В конце минувшего лета состоялась официальная премьера T-Roc второго поколения, и сейчас немецкий автопроизводитель готовит топовую версию паркетника с фирменной приставкой R.

Volkswagen T-Roc R предыдущего поколения 1 / 3 Volkswagen T-Roc R предыдущего поколения 2 / 3 Volkswagen T-Roc R предыдущего поколения 3 / 3

Несколько дней назад компания распространила первые скетчи будущей новинки, на которых видны фрагменты передней и задней частей кроссовера. Спереди появится новый бампер с крупным воздухозаборником и контрастной отделкой чёрным глянцевым пластиком. Он получит три горизонтальные перекладины и, вероятно, вставки в цвет кузова, как у родственного Golf R. Задняя часть изменится за счёт доработанной нижней части бампера, под которой расположатся четыре патрубка выхлопной системы. Кроме того, топовая версия T-Roc выделится за счёт новых многоспицевых колёсных дисков.

Рендер Volkswagen T-Roc R нового поколения

Volkswagen T-Roc второго поколения построен на модернизированной платформе MQB Evo. Ожидается, что самая мощная версия R получит турбированный 2,0-литровый мотор от Golf R, развивающим 333 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Для сравнения, предыдущий T-Roc R с двигателем того же объёма располагал 300 л.с. и 400 Нм.

Рендер Volkswagen T-Roc R нового поколения

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце показали прощальную версию флагманского кроссовера Volkswagen Touareg.