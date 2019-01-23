Новый GMC Sierra HD: 15 камер и «прозрачный» прицеп

Новый GMC Sierra HD: 15 камер и «прозрачный» прицеп

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Корпорация General Motors представила новое поколение тяжёлых пикапов GMC Sierra HD. Главное внимание при его разработке было уделено возможностям буксировки прицепов.
 

GMC Sierra – это, в сущности, более дорогая и богато оснащённая версия пикапа Chevrolet Silverado, но многие американские автолюбители считают её самостоятельной моделью и до сих пор травят байки о том, что на траки GMC идёт более толстый металл и устанавливаются более качественные комплектующие. У марки GMC в Америке целая армия поклонников, причём весьма состоятельных, – большая часть пикапов Sierra продаётся в самой роскошной версии Denali, с кабиной, отделанной натуральным деревом, кожей и полированным алюминием.

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В прошлом году GMC Sierra нашёл в США 224 554 покупателей, заняв пятую строчку в сегменте пикапов после Toyota Tacoma (продано 245 659 шт.), Ram (536 980 шт.), Chevrolet Silverado (585 582 шт.) и Ford F-Series (909 330 шт.). То есть даже совместными усилиями Sierra и Silverado не смогли обойти по популярности фордовский трак. Возможно, это удастся сделать пикапам GM нового поколения?

2020 GMC Sierra 2500 HD Denali

Базовый «лёгкий» GMC Sierra четвёртой генерации дебютировал в марте прошлого года, а на этой неделе подоспела тяжёлая версия HD (Heavy Duty), адресованная в основном тем, кому пикап нужен в роли тягача. Версия 3500HD с двускатными задними колёсами способна буксировать прицеп массой 13,6 тонн – спасибо новой, более крепкой раме. Это, к слову, далеко не рекорд, ведь новый Ram HD, представленный на прошлой неделе, способен тянуть трейлер массой 15,9 тонн, но для покупателей GMC предельные возможности не так важны, как удобство буксировки, ведь цепляют к элитным тракам не ванные для перевозки навоза, а дорогостоящие жилые модули, масса которых всё-таки редко превышает 10 тонн. Именно для таких домиков на колёсах GMC предлагает опциональный пакет ProGrade Trailering, состоящий из 15 навесных камер, которые позволяют контролировать любую важную точку прицепа через экран штатной мультимедийной системы. Но наиболее интересна функция «прозрачного прицепа»: компьютер совмещает картинки, установленные на корме пикапа и корме трейлера, благодаря чему передняя стенка трейлера становится словно невидимой и позволяет водителю лучше чувствовать габариты автопоезда при маневрировании, особенно задним ходом. Также через штатную мультимедийную систему и специальное мобильное приложение можно из кабины пикапа управлять системами жизнеобеспечения трейлера, например, нагреть воду в бойлере или включить кондиционер.

2020 GMC Sierra HD Transparent Trailer Rear Camera View

Sierra, как утверждает производитель, имеет самую просторную в классе кабину для водителя и переднего пассажира, при этом второй ряд в любом случае идёт в нагрузку – версий с одинарной и полуторной кабинами не предусмотрено. В помощь водителю предлагаются электронное зеркало заднего вида и 15-дюймовый проекционный дисплей на лобовом стекле, на который можно вывести огромное количество оперативных показаний, в том числе связанных с прицепом.

2020 GMC Sierra 3500 HD Denali

Ещё одна фирменная фишка – задний борт-трансформер с откидной секцией-лотком, которую можно использовать как подножку. Кроме того подножки встроены в углы заднего бампера, но такие есть и у Chevrolet Silverado HD.

На данный момент для Sierra HD заявлен только один двигатель – 6,6-литровый турбодизель Duramax V8 (451 л.с., 1234 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Allison. Бензиновые версии тоже, конечно, будут, но их характеристики объявят ближе к старту продаж, который намечен на конец лета этого года.

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В виде опции будет предложено оффроудное исполнение AT4 с «зубастыми» шинами Michelin, защитой днища, мощными крюками для буксировки, блокировкой заднего дифференциала Eaton, специальными режимами ездовой электроники, системой помощи при езде на уклонах и камерами кругового обзора.

В России марка GMC официально не представлена, но её пикапы на наших дорогах всё же встречаются – состоятельные любители дорогих американских траков есть и у нас. И кстати, у GMC Sierra HD и Chevrolet Silverado HD с недавних пор есть третий брат – тяжёлый пикап International CV Series, настоящая рабочая лошадка, на которой и навоз перевезти не зазорно.

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