Новый рамный пикап из Китая: на основе прежнего флагмана с начинкой Ford

Компания JMC (Jiangling Motors Corporation) поделилась изображениями нового грузовика, премьера которого пройдет на Шанхайском автосалоне. Выставка откроется 16 апреля.

Показанный на картинках пикап китайцами позиционируется как новая модель семейства Yuhu (за исключением новинки, в него входят три грузовика). Местное название линейки – Tiger. Грядущая шанхайская премьера, по данным «поднебесных» СМИ, получит имя Tiger 9, она окажется самой дорогой моделью в гамме. Впрочем, судя по изображениям, с нуля этот пикап все же не был разработан – за основу взяли JMC Tiger 7 (за пределами КНР известен как просто JMC Yuhu) , который пока носит звание флагмана.

Донорская «семерка» унифицирована с внедорожником JMC Yusheng S350. Последний, в свою очередь, является родственником Ford Everest, причем никакого плагиата – у JMC есть совместное предприятие с Фордом. Таким образом, как и Tiger 7, «девятка» имеет рамную конструкцию, задний или жестко подключаемый полный привод.

Внешне же новинка отличается, прежде всего, оформлением передней части: на радиаторной решетке вместо ячеек красуются широкие хромированные полоски, над противотуманками появились выполненные в виде бумерангов дневные ходовые огни, а в фарах – четыре отдельных светодиодных светильника. Квадратные колесные арки сохранились, как и ручки на бортах. Габариты тоже, скорее всего, прежние: длина JMC Tiger 7 равна 5375 мм, колесная база – 3085 мм. Размеры грузовой площадки: 1475/1475/500 мм.

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Интерьер Tiger 9 пока не засветили. Вероятно, в салоне другие материалы отделки. Но не исключено, что пикап еще получил новую мультимедийную систему.

Ожидается, что грузовик предложат с теми же моторами, что и JMC Tiger 7: это бензиновая «турбочетверка» 2.0 GTDI (205 л.с., 325 Нм) и дизель 2.4 Topanther (140 л.с., 375 Нм), которые представляют собой лицензионные фордовские EcoBoost и Duratorq соответственно. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», для турбомотора еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат» ZF.

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На китайский рынок JMC Tiger 9 должен выйти до конца текущего года, цена еще не объявлена. «Семерка» сегодня стоит от 135 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 308 000 рублей по актуальному курсу.

Напомним, не только Форд делится с JMC, китайцы тоже помогли американцам: недавно в Поднебесной стартовали продажи компактного паркетника Ford Territory, который оказался перелицованным JMC Yusheng S330.

Между тем в Шанхае покажут еще один новый пикап – Great Wall привезет на выставку первенца семейства P.