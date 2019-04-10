Новый рамный пикап из Китая: на основе прежнего флагмана с начинкой Ford
Показанный на картинках пикап китайцами позиционируется как новая модель семейства Yuhu (за исключением новинки, в него входят три грузовика). Местное название линейки – Tiger. Грядущая шанхайская премьера, по данным «поднебесных» СМИ, получит имя Tiger 9, она окажется самой дорогой моделью в гамме. Впрочем, судя по изображениям, с нуля этот пикап все же не был разработан – за основу взяли JMC Tiger 7 (за пределами КНР известен как просто JMC Yuhu) , который пока носит звание флагмана.
Донорская «семерка» унифицирована с внедорожником JMC Yusheng S350. Последний, в свою очередь, является родственником Ford Everest, причем никакого плагиата – у JMC есть совместное предприятие с Фордом. Таким образом, как и Tiger 7, «девятка» имеет рамную конструкцию, задний или жестко подключаемый полный привод.
Внешне же новинка отличается, прежде всего, оформлением передней части: на радиаторной решетке вместо ячеек красуются широкие хромированные полоски, над противотуманками появились выполненные в виде бумерангов дневные ходовые огни, а в фарах – четыре отдельных светодиодных светильника. Квадратные колесные арки сохранились, как и ручки на бортах. Габариты тоже, скорее всего, прежние: длина JMC Tiger 7 равна 5375 мм, колесная база – 3085 мм. Размеры грузовой площадки: 1475/1475/500 мм.
Интерьер Tiger 9 пока не засветили. Вероятно, в салоне другие материалы отделки. Но не исключено, что пикап еще получил новую мультимедийную систему.
Ожидается, что грузовик предложат с теми же моторами, что и JMC Tiger 7: это бензиновая «турбочетверка» 2.0 GTDI (205 л.с., 325 Нм) и дизель 2.4 Topanther (140 л.с., 375 Нм), которые представляют собой лицензионные фордовские EcoBoost и Duratorq соответственно. Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», для турбомотора еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат» ZF.
На китайский рынок JMC Tiger 9 должен выйти до конца текущего года, цена еще не объявлена. «Семерка» сегодня стоит от 135 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 308 000 рублей по актуальному курсу.
Напомним, не только Форд делится с JMC, китайцы тоже помогли американцам: недавно в Поднебесной стартовали продажи компактного паркетника Ford Territory, который оказался перелицованным JMC Yusheng S330.
Между тем в Шанхае покажут еще один новый пикап – Great Wall привезет на выставку первенца семейства P.
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