На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии компактного кроссовера Х2 следующего поколения, запечатлённого во время испытаний. Благодаря им у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

Модель Х2 появилась в линейке баварского бренда в октябре 2017 года, именно тогда состоялась премьера первой генерации кроссовера. Она также стала серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее на Парижском автосалоне. Кроссоверу только исполнилось пять лет, однако немецкий автопроизводитель уже вывел на тесты образцы нового поколения, которое, судя по шпионским фотографиям, будет заметно отличаться от нынешнего.

Рендер нового BMW X2

Прежде всего, новинка получит другой форм-фактор: если первый Х2 имел оригинальный для кроссоверов БМВ кузов, больше напоминающий хэтчбек, то второе поколение уже будет сделано по более привычным лекалам так называемых кросс-купе. У него будет относительно длинный задний свес и покатое заднее стекло, как у автомобилей с кузовом фастбэк. Передняя часть сделана в стиле нового Х1, при этом она не будет полностью идентичной: как минимум, здесь появятся фары оригинальной формы, на что намекает прямой разъём капота, а не изогнутый, как у «икспервого». Также новинка может получит решётку радиатора оригинальной формы. Боковины выполнены в той же стилистике и наделены такими же клавишными дверными ручками. Задняя часть пока закамуфлирована сильнее всего, здесь можно разглядеть лишь общие очертания крышки багажника и бампера, на котором расположится ниша номерного знака.

Рендер нового BMW X2

Что касается технической части, то в этом плане новинка наверняка во многом будет аналогична кроссоверу Х1 последнего поколения, премьера которого состоялась в самом начале прошедшего лета. Он построен на переднеприводной платформе FAAR, которую уже используют хэтчбек первой серии, а также минивэн 2 Series Active Tourer и 2 Series Gran Coupe. эта платформа адаптирована под различные силовые установки, в том числе plug-in гибридные. BMW X1 оснащается широкой гаммой моторов, базовым из которых является 3-цилиндровый турбированный 1.5 мощностью 136 л.с. (230 Нм). Начальным дизельным вариантом является sDrive18d, который оснащается 2-литровым 150-сильным двигателем с 360 Нм крутящего момента.

Премьера Х2 нового поколения может состояться в следующем году.

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Сегодня в России официальные цены на нынешний BMW X2 стартуют с отметки в 3 520 000 рублей (sDrive18i, 140 л.с., 7-ступенчатый «робот»). Самый мощный вариант комплектуется 2-литровым 192-сильным бензиновым двигателем в паре с 8-ступенчатым «автоматом» — от 3 950 000 рублей.

Между тем, позавчера было официально представлено новое купе BMW M2.