На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии тестовых образцов нового кроссовера, на которых уже можно разглядеть некоторые особенности его внешности.

Х3 впервые в гамме немецкого производителя появился в 2003 году, он получил заводской индекс Е83 и стал вторым кроссовером бренда после X5. Сегодня производится уже третье поколение с индексом G01, его премьера состоялась в 2017-м, а в начале прошлого лета состоялся дебют рестайлинговой версии паркетника. С тех пор прошло чуть больше года, а немецкая компания уже вывела на тесты следующую генерацию Х3. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить, как изменится модель.

Рендер нового Х3

Большинство поклонников марки можно порадовать тем, что «двухэтажной» передней оптики, как на новой «семёрке» и рестайлинговом X7, здесь не будет. Кроссовер получит вполне традиционные фары, решётка также не сильно изменится по размеру, однако общая стилистика передней части может стать чуть более угловатой. Судя по фотографиям закамуфлированных образцов, у Х3-го появятся новые дверные ручки клавишного типа, как на некоторых других новинках бренда. Наиболее заметно новый паркетник будет отличаться сзади – впервые в истории модели ниша номерного знака расположится не на крышке багажника, а в верхней части заднего бампера, схожее решение будет применено и на флагманском кроссовере XM. Представленный на рендерах автомобиль изображён с колёсными дисками оригинального дизайна, а также парой сдвоенных патрубков выхлопной системы (такие будут предлагаться в одной или нескольких версиях модели).

Рендер нового Х3

Пока нет фото интерьера, однако можем предположить, что он будет решён в более угловатом стиле, как у нового X1. Также наверняка появится пара объединённых дисплеев с мультимедийной системой iDrive 8, которую получают все новинки компании. О технических особенностях пока рано говорить, можно лишь ожидать появление гибридных модификаций, равно как и полностью электрической, которая есть и у нынешнего кроссовера и зовётся iX3.

Премьера новинки ожидается ближе к 2024 году.

Нынешний BMW X3 1 / 3 Нынешний BMW X3 2 / 3 Нынешний BMW X3 3 / 3

Сегодня в России официальный стартовый ценник на нынешний Х3 равен 5 320 000 рублям (20i, 184 л.с.). Базовая дизельная версия 20d со 190-сильным мотором обойдётся на 100 тысяч дороже. Самый мощный вариант – M40i с 387-сильным 3-литровым бензиновым мотором, такой кроссовер оценивается минимум в 7 300 000 рублей.

Напомним, пару дней назад состоялась премьера первого серийного универсала M3 Touring.