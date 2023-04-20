Новый дешёвый кроссовер Citroen: первое официальное фото

В 2021 году компания Citroen объявила о том, что создаст целое семейство бюджетников для развивающихся рынков, этот проект известен под внутренним обозначением C-Cubed. Первенцем стал маленький хэтчбек C3 с кроссоверным обвесом, и он не имеет отношения к одноименной европейской модели: выпуск недорогой «пятидверки» налажен в Индии и Бразилии, машины бразильского производства также поставляют в другие страны Южной Америки. А теперь анонсирована вторая модель, и это уже полноценный SUV.

Тизер паркетника одновременно распространили южноамериканский и индийский офисы марки, также объявлено название: как и в случае с хэтчем, кроссоверу присвоили имя «мировой» модели – Citroen C3 Aircross. И, опять же, с глобальным компактом у нового паркетника практически ничего общего. Кроссовер построен на упрощенной версии модульной платформы CMP (Common Modular Platform) с урезанным набором электронных помощников, она же лежит в основе хэтчбека Citroen C3. Глобальные тезки бюджетников, напомним, базируются на старой «тележке» PF1.

Новый кроссовер Citroen C3 Aircross и бразильский хэтчбек Citroen C3 1 / 2 Новый кроссовер Citroen C3 Aircross и бразильский хэтчбек Citroen C3 2 / 2

Судя по картинке, спереди новый кросс во многом повторил родственный хэтч – по крайней мере, фары и диодные полоски ходовых огней у машин одинаковые. От младшего брата грядущему SUV также достанутся задние фонари и интерьер с возвышающимся над передней панелью тачскрином мультимедиа: об этом мы знаем благодаря многочисленным шпионским кадрам с тестовыми прототипами.



Индийский новый Citroen C3 Aircross на кадре YouTube-канала The Car Show

Размеры еще не названы. Между тем ранее C3 Aircross позировал рядом с дореформенным индийским Kia Seltos, так вот по длине новый Citroen близок к Селтосу (показатель актуальной версии для Индии – 4315 мм). Впрочем, колесная база, скорее всего, такая же, как у хэтча C3 (2540 мм; у Селтоса расстояние между осями составляет 2610 мм). При этом и индийские, и бразильские профильные СМИ прочат кроссоверу еще и семиместную версию – видимо, она окажется крупнее двухрядного SUV.



Хэтчбек Citroen C3 для Южной Америки 1 / 3 Хэтчбек Citroen C3 для Южной Америки 2 / 3 Хэтчбек Citroen C3 для Южной Америки 3 / 3

Технику паркетник, вероятно, разделил с соплатформенным хэтчбеком. Последний в Бразилии сегодня представлен с трехцилиндровым литровым «атмосферником» Firefly от Fiat (71 л.с. на бензине и 75 л.с. на распространенном в этой стране этаноле), а также c четырехцилиндровым атмосферным мотором 1.6 EC5 (113 или 120 л.с.). Индийский хэтч Citroen C3 оснащается бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.2 (82 л.с.) и турбомотором аналогичного объема (110 л.с.). В Индии у хэтчбека еще имеется «зеленая» версия, так что и C3 Aircross может обзавестись электромотором. А вот привод наверняка только передний.



Презентация нового кроссовера Citroen C3 Aircross намечена на 27 апреля. Как и родственный хэтчбек C3, паркетник будут делать в Индии и Бразилии. Что же касается третьей модели проекта C-Cubed, то ее официально еще не анонсировали, но считается, что это будет седан.