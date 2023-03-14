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Новый Ford Everest Raptor: каким он может быть

14.03.2023 171 0 0

В прошлом году сменил поколение внедорожник Ford Everest, сделанный на базе нового пикапа Ranger. Тогда же пикап получил самую мощную версию Raptor, а внедорожник нет. Мы решили восполнить этот пробел и представить, как может выглядеть такая модель.

Рамный внедорожник Everest ведёт свою историю с 2003 года, когда началось производство первого поколения сделанного на базе пикапа Ranger автомобиля. Изначально модель разрабатывалась для азиатских рынков, однако в дальнейшем количество стран, где она предлагается, существенно увеличилось. Третья генерация Эвереста, премьера которой состоялась в марте прошлого года, предлагается в Юго-Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии, Африке и Китае. Единственное, чего не хватает новому внедорожнику – спортивная версия Raptor, которая для него была бы даже более уместной, чем для пикапа, который получил эту модификацию буквально за неделю до премьеры Эвереста.

Рендер Ford Everest Raptor

Raptor весьма заметно отличается от обычного пикапа, и представленный на рендерах Everest получил аналогичные изменения во внешности. Здесь практически полностью переработанная передняя часть с новыми решёткой радиатора и бампером. На колёсных арках появились широкие пластиковые накладки, позволяющие разместить более крупные колёса с внедорожной резиной. Задний бампер также обновился за счёт чёрных пластиковых накладок в нижней части, а под ним расположилась пара круглых патрубков выхлопной системы.

Рендер Ford Everest Raptor

Everest и Ranger построены на модифицированной рамной платформе Т6 с расширенной колеёй и более совершенной кинематикой заднего неразрезного моста. Особенностью модели Ranger Raptor является 3,0-литровый бензиновый битурбомотор EcoBoost V6, развивающий 397 л.с. и 583 Нм крутящего момента. Двигатель комплектуется 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ford Everest последнего поколения
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Ford Everest последнего поколения
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Ford Everest последнего поколения
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Напомним, в прошлом месяце был представлен кроссовер Ford Edge нового поколения.     

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