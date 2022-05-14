Китайская компания готовит новое поколение своего популярного кроссовера, а пока мы решили представить, как оно будет выглядеть.

Кроссовер Atlas (на домашнем китайском рынке он известен как Bo Yue) первого и единственного пока поколения появился в 2016 году. С февраля 2018-го модель, сборка которой была налажена на новом заводе в Беларуси, доступна на российском рынке. Спустя год китайцы представили версию с приставкой Pro, которая получила заметно изменённый внешний вид, однако в России она появилась лишь в прошлом году, тогда же мы провели тест-драйв новинки. Теперь же к премьере готовят новое поколение паркетника, и в Сети уже появились шпионские фотографии тестовых образцов. К сожалению, они пока не дают никакого представления об особенностях внешнего вида, но мы можем ориентироваться на дизайн других новинок бренда.

Рендер нового Geely Atlas

Скорее всего, новый Atlas внешне будет перекликаться с недавно представленным флагманом компании, который в России получит имя Monjaro. Изображённый на рендере автомобиль имеет новую решётку радиатора, узкие светодиодные фары и новый бампер. Наверняка изменится форма бокового остекления, также мы изобразили кроссовер с контрастной чёрной крышей – аналогичное решение используется на младшем паркетнике Coolray. Что же касается задней части, то здесь могут появиться узкие горизонтальные фонари, объединённые светодиодной полосой. Таким элементом облагает новый Monjaro и многие другие новинки китайских автопроизводителей.

Рендер нового Geely Atlas

Ожидается, что в новом поколении модель перейдёт на платформу CMA (Compact Modular Architecture), разработанную вместе с Volvo. Её также используют хорошо известный в нашей стране купеобразный кроссовер Tugella, флагманский Monjaro, седан Preface, Volvo XC40 и большинство моделей бренда Lync & Co (совместный проект Geely и Volvo).

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Geely Atlas Pro 1 / 3 Нынешний Geely Atlas Pro 2 / 3 Нынешний Geely Atlas Pro 3 / 3

Сегодня в России Atlas Pro предлагается с единственным мотором 1.5 Т мощностью 177 л.с. (255 Нм). Минимальная официальная стоимость без учёта спецпредложений составляет 2 758 990 рублей (передний привод, 6-ступенчатый «автомат»). Полноприводная версия с 7-ступенчатой роботизированной коробкой обойдётся минимум в 3 013 990 рублей.

Между тем, в прошлом месяце Atlas пережил ещё один рестайлинг.