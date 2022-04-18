Рестайлинг ×
  • Кроссовер Geely Atlas пережил ещё один рестайлинг перед сменой поколений

Кроссовер Geely Atlas пережил ещё один рестайлинг перед сменой поколений

18.04.2022 916 1 1

Базовой модели подправили внешность, в салоне же почти без обновок. На домашнем рынке такой SUV дополнит версию с икс-образным передком.

 

В родном Китае паркетник Geely Boyue дебютировал в 2016 году, до России он добрался пару лет спустя под именем Atlas. Кросс уже пережил несколько модернизаций, и две из них оказались радикальными. Так, в 2019-м модель получила более солидный облик и приставку Pro. А в прошлом году Pro-версию на домашнем рынке заменил Boyue X с агрессивным обвесом и икс-образным передком. При этом почти исходный SUV в Поднебесной до сих пор в строю, он же базовый вариант. «Почти» – потому что речь о модели после рестайлинга 2018 года, но он был совсем легким. И вот Geely анонсировала еще раз обновленный Boyue: до 2022 модельного года довели тот самый базовый кроссовер, его по-прежнему будут продавать параллельно с Boyue X.

Geely Boyue 2022 модельного года
1 / 3
Geely Boyue 2022 модельного года
2 / 3
Geely Boyue 2022 модельного года
3 / 3

Фары – как у бывшей китайской Pro-версии и «икса». Передний бампер перешел с Boyue Pro, но появился новый декор – сдвоенные хромированные полоски с ответвлениями. Еще заменили радиаторную решетку, она теперь с вертикальными клиньями. Наконец, Geely Boyue-2022 достались 19-дюймовые колеса нового дизайна и «шумоподавляющие шины».

Geely Boyue 2022 модельного года

Интерьер в целом такой же, как у дореформенного базового кроссовера (у Boyue X и Pro салон иной), другими стали лишь блок управления «климата» да «кожаная» обивка кресел (добавлены белые вставки). В список оборудования все так же входит мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма.

О технике компания Geely пока не рассказала. Китайские СМИ считают, что она прежняя: на родине базовый паркетник предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 163 или 184 л.с. В первом случае мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой», во втором – с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Geely Boyue X доступен только со старшей версией 1.8T и 7DCT. Полного привода у модели в Поднебесной нет – только передний.

Geely Boyue 2022 модельного года
1 / 2
Geely Boyue 2022 модельного года
2 / 2

На родине обновленный Geely Boyue стартует в конце апреля. На данный момент неизвестно, когда такой кроссовер появится на других рынках (и появится ли вообще).

Напомним, в России тоже продают два Атласа – дореформенный и с приставкой Pro (то есть после рестайлинга 2019 года), но первый скоро должен покинуть наш рынок. В РФ переднеприводный Geely Atlas Pro оснащается «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), полноприводный кросс у нас представлен в виде «мягкого» гибрида, у которого тот же полуторалитровый движок дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Дорестайлинговый Geely Atlas пока еще можно купить с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.), полный привод предусмотрен для модели со старшим мотором.

Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
1 / 6
Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
2 / 6
Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
3 / 6
Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
4 / 6
Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
5 / 6
Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая
6 / 6

Между тем Geely готовит к премьере Boyue/Atlas нового поколения: замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам. Ожидается, что кроссовер переедет на платформу CMA (Compact Modular Architecture), созданную китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На этой «тележке» также построены флагманский паркетник Xingyue L (в РФ его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Boyue Geely Atlas Geely Atlas Pro

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
18.04.2022 19:05
donskoy_n

выглядит еще круче, чем раньше) мне прям нравится, надеюсь скоро привезут

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Рекомендуемая скорость: чем она отличается, как обозначается и есть ли штраф за несоблюдение Недавно мы выяснили, что помимо максимальной скорости ПДД могут ограничивать и минимальную скорость движения, причем за ее несоблюдение тоже можно получить штраф! Но этим дело не ограничив... 132 0 0 18.04.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Haval H9 Пик моды на комфортабельные среднеразмерные рамные внедорожники остался в конце девяностых и в начале нулевых, но нельзя сказать, что этот класс совсем уж вышел из игры. Немногие автомобили... 4836 3 2 17.04.2022
Статьи / Шины и диски Из Европы без пробега по России: стоит ли покупать подержанные шины и как их выбрать Шины и аккумулятор – долгоиграющие, но дорогостоящие расходники, которые время от времени приходится покупать любому автовладельцу, даже если он предпочитает ездить на свежих машинах. А ведь... 1360 2 11 16.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 22886 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19167 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15319 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings