Кроссовер Geely Atlas пережил ещё один рестайлинг перед сменой поколений

Базовой модели подправили внешность, в салоне же почти без обновок. На домашнем рынке такой SUV дополнит версию с икс-образным передком.

В родном Китае паркетник Geely Boyue дебютировал в 2016 году, до России он добрался пару лет спустя под именем Atlas. Кросс уже пережил несколько модернизаций, и две из них оказались радикальными. Так, в 2019-м модель получила более солидный облик и приставку Pro. А в прошлом году Pro-версию на домашнем рынке заменил Boyue X с агрессивным обвесом и икс-образным передком. При этом почти исходный SUV в Поднебесной до сих пор в строю, он же базовый вариант. «Почти» – потому что речь о модели после рестайлинга 2018 года, но он был совсем легким. И вот Geely анонсировала еще раз обновленный Boyue: до 2022 модельного года довели тот самый базовый кроссовер, его по-прежнему будут продавать параллельно с Boyue X.

Geely Boyue 2022 модельного года 1 / 3 Geely Boyue 2022 модельного года 2 / 3 Geely Boyue 2022 модельного года 3 / 3

Фары – как у бывшей китайской Pro-версии и «икса». Передний бампер перешел с Boyue Pro, но появился новый декор – сдвоенные хромированные полоски с ответвлениями. Еще заменили радиаторную решетку, она теперь с вертикальными клиньями. Наконец, Geely Boyue-2022 достались 19-дюймовые колеса нового дизайна и «шумоподавляющие шины».



Geely Boyue 2022 модельного года

Интерьер в целом такой же, как у дореформенного базового кроссовера (у Boyue X и Pro салон иной), другими стали лишь блок управления «климата» да «кожаная» обивка кресел (добавлены белые вставки). В список оборудования все так же входит мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма.



О технике компания Geely пока не рассказала. Китайские СМИ считают, что она прежняя: на родине базовый паркетник предложен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 163 или 184 л.с. В первом случае мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой», во втором – с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Geely Boyue X доступен только со старшей версией 1.8T и 7DCT. Полного привода у модели в Поднебесной нет – только передний.

Geely Boyue 2022 модельного года 1 / 2 Geely Boyue 2022 модельного года 2 / 2

На родине обновленный Geely Boyue стартует в конце апреля. На данный момент неизвестно, когда такой кроссовер появится на других рынках (и появится ли вообще).



Напомним, в России тоже продают два Атласа – дореформенный и с приставкой Pro (то есть после рестайлинга 2019 года), но первый скоро должен покинуть наш рынок. В РФ переднеприводный Geely Atlas Pro оснащается «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), полноприводный кросс у нас представлен в виде «мягкого» гибрида, у которого тот же полуторалитровый движок дополнен 48-вольтовым стартер-генератором. Дорестайлинговый Geely Atlas пока еще можно купить с «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.), полный привод предусмотрен для модели со старшим мотором.

Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 1 / 6 Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 2 / 6 Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 3 / 6 Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 4 / 6 Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 5 / 6 Дореформенный базовый Geely Boyue и Geely Boyue X для Китая 6 / 6

Между тем Geely готовит к премьере Boyue/Atlas нового поколения: замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам. Ожидается, что кроссовер переедет на платформу CMA (Compact Modular Architecture), созданную китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). На этой «тележке» также построены флагманский паркетник Xingyue L (в РФ его будут продавать под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство машин бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40.

