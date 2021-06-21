Новый Geely Atlas Pro для России: пока только «мягкий» гибрид и богатые комплектации

На родине Geely существенно модернизированный кроссовер дебютировал в 2019-м, там модель зовется Boyue. У нас же паркетник носит имя Atlas, при этом, как и в Китае, российская версия после рестайлинга обрела приставку Pro. Наш свежий SUV местный офис марки официально анонсировал еще в апреле, затем были раскрыты характеристики. Ну а теперь объявлены комплектации Atlas Pro. Правда, пока без цен: их мы узнаем 28 июня, с 29-го будет открыт прием предварительных заказов, старт «живых» продаж намечен на август.

В плане дизайна паркетник повторил брата из КНР. Так, российскому SUV тоже достались новые капот, фары, радиаторная решетка, бамперы и корпуса наружных зеркал. Еще модернизировали задние фонари и заменили багажную дверь. В салоне – иные передняя панель, центральная консоль и рулевое колесо.

Geely Atlas Pro

Atlas Pro пока заявлен только в виде «мягкого» гибрида: кросс оснащается бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), которая разработана Geely вместе с Volvo, 48-вольтовым стартер-генератором и небольшой литий-ионной батареей. Гибридный «довесок» работает в рамках системы старт-стоп, выдает до 50 Нм дополнительного крутящего момента, помогает в первые секунды разгона. Такой кроссовер доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод – полный (с муфтой на задней оси), плюс предусмотрены четыре режима вождения (Eco, Comfort, Sport, Offroad).



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«Мягкогибридный» Geely Atlas Pro предложат в двух дорогих комплектациях (в Geely их называют «топовыми»). В арсенале версии Flagship значатся: 18-дюймовые колеса, полностью светодиодная оптика, электропривод багажной двери, датчик дождя, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя, подогрев рулевого колеса и всех сидений, атмосферная подсветка салона, шесть подушек безопасности, виртуальная «приборка», мультимедиа-система, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. В исполнении Flagship+ дополнительно имеются панорамная крыша с люком и функцией антизащемления, антенна-плавник и подсветка солнцезащитных козырьков.



Позже у Atlas Pro должны появиться более доступные варианты. Что же касается прежнего Атласа, то такой кроссовер пока остается на нашем рынке, однако со временем Pro-версия вытеснит его из российской линейки марки, о чем ранее рассказали в компании.

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Дореформенный Atlas сегодня доступен с «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.). Двухлитровый двигатель сочетается с 6МКП, кросс с этой парой исключительно переднеприводный. Моторы 2.4 и 1.8T комплектуются 6АКП, привод может быть как передний, так и полный. Цена – от 1 394 990 до 1 924 990 рублей.

