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Новый Haval H6: первые изображения

27.05.2020 192 0 0

На прошлой неделе были опубликованы патентные изображения будущего кроссовера Haval, которые могут относиться к совершенно новому H6. Каким же он будет?

 

Самый первый Haval H6 появился в 2011 году, причём до 2013-го он носил имя Great Wall. В 2017 году на конвейер встал паркетник второго поколения, и уже в скором времени нас может ожидать премьера полностью новой модели. Судя по появившимся патентным изображениям, из нынешней гаммы китайского бренда больше всего внешне новинка будет похожа на кроссовер F7, который также производится в Тульской области (с нынешним же Н6 у него фактически ничего общего). Новый Н6 получит более строгую переднюю часть: фары сделают более узкими, а их форму более простой, решётка радиатора получит хромированные горизонтальные перекладины. Бампер также имеет оригинальный дизайн, по краям сохранятся треугольные декоративные вставки, но они значительно более узкие.

По сравнению с Haval F7 у новинки будет заметно увеличенный задний свес, что благотворно скажется на объёме багажника. Колёсная база при этом визуально практически такая же. Пластика боковин также более строгая за счёт единой поясной выштамповки вдоль всего кузова. В отличие от модели F7, зеркала нового кроссовера крепятся на ножках, сами же корпуса зеркал визуально идентичны. Форма бокового остекления схожа, разве что у H6 подоконная линия в задней части не так сильно задирается. А вот сзади отличия существенные: фонари будут объединены перемычкой и, скорее всего, хромированным молдингом, а ниша номерного знака расположится в нижней части багажной двери. В связи с этим сзади новый кроссовер будет перекликаться с Kia Sportage последнего поколения.

По имеющейся информации, Н6 третьего поколения будет построен на новой платформе, а его длина составит примерно 4650 мм. Он может получит новый полуторалитровый турбомотор мощностью 163 и 183 л.с. в зависимости от модификации, также наверняка появятся и гибридные версии.

Продажи кроссовера на китайском рынке могут начаться уже этим летом.

Haval H6 первого поколения, продающийся на российском рынке
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Haval H6 первого поколения, продающийся на российском рынке
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Сегодня в России можно приобрести Haval H6 первого поколения (второе до нас так и не добралось), цены начинаются с отметки в 1 148 000 рублей (1.5 Т МТ, 150 л.с., передний привод). Вариант с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся на 143 тысячи дороже.

Напомним, ранее появились шпионские фотографии нового кроссовера с необычным дизайном, который придёт на смену Haval H5.

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