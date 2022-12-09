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Новый Haval H9: первые изображения

09.12.2022 705 0 0

Позавчера мы опубликовали шпионские фотографии нового большого китайского внедорожника, который может стать наследником весьма популярной в России модели Haval H9. Как он будет выглядеть?

Полноразмерный рамный внедорожник Н9 был впервые представлен в 2014 году. Он является флагманом бренда Haval, а с осени 2019 года его производство налажено на тульском заводе компании. Ранее не было достоверной информации о наследнике Н9, и есть вероятность, что им станет именно запечатлённый на днях фотошпионами внедорожник. Отметим, что он может стать и самостоятельной моделью в гамме китайского бренда.

Рендер нового внедорожника Haval

Первое, что бросается в глаза – внушительные габариты будущей новинки. Она получит очень большую колёсную базу и практически вертикальный разъём задних дверей, благодаря чему пропорции вызывают ассоциации с такими моделями, как Chevrolet Suburban и Cadillac Escalade ESV. Что же касается дизайна внедорожника, то он во многом схож с большим пикапом Great Wall King Kong Poer, который должен послужить технической базой для новинки. Спереди появится массивная решётка радиатора с парой горизонтальных перекладин, а над колёсными арками расположатся характерные выштамповки, как у пикапа. Сами же колёсные арки изменятся и станут круглыми, а не оквадраченными. Задняя часть получит крупные вертикальные фонари, объединённые в верхней части перемычкой. Этот элемент вкупе с формой ниши номерного знака может вызвать ассоциации с другой хорошо известной в России моделью компании – кроссовером Dargo.

Рендер нового внедорожника Haval

Предполагается, что новинка получит бензиновую «турбочетвёрку» 2.0 мощностью 190 л.с., такой же мотор ставят и на вышеупомянутый пикап King Kong Poer. Также под капотом может появиться 2-литровый дизель, который на пикапе выдаёт 150 или 163 л.с. в зависимости от модификации. Возможно, появятся и более мощные версии, особенно учитывая, что нынешний Haval H9 в самом производительном варианте располагал 245-сильным двухлитровым мотором.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Haval H9 для российского рынка
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Нынешний Haval H9 для российского рынка
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Нынешний Haval H9 для российского рынка
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Сегодня в России Haval H9 предлагается с двумя вариантами двигателей. Базовым является 218-сильный бензиновый 2.0, а его минимальная стоимость составляет 4 099 000 рублей. Чуть дороже обойдётся 190-сильный дизельный вариант того же объёма– от 4 219 000 руб. все версии комплектуются полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Между тем, осенью этого года мы провели сравнительный тест-драйв нового Haval Dargo и Mitsubishi Outlander.

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