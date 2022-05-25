Новинки ×

Новый Honda Pilot: первые изображения

25.05.2022 712 0 2

Японская компания готовит новое поколение своего флагманского кроссовера. Тестовые образцы уже попадаются в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

Первое поколение самого большого кроссовера Honda было представлено в 2002 году. Он построен на общей платформе с минивэном Odyssey и седаном Legend, а также кроссовером Acura MDX. Спустя 6 лет дебютировала вторая генерация, а сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в 2015-м. Теперь же к премьере готовится полностью новый кроссовер, и закамуфлированные экземпляры уже были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний.

Рендер нового Honda Pilot

Камуфляж пока скрывает автомобиль практически полностью, однако некоторые детали всё же можно разглядеть. Прежде всего, изменятся пропорции кузова: благодаря практически горизонтальному плоскому капоту новый Pilot будет похожим на кроссовер Aсura MDX последнего поколения. Передняя часть наверняка будет сделана в стиле других новых кроссоверов бренда, и здесь появится вертикальная трапециевидная решётка радиатора, визуально объединённая с вытянутыми по горизонтали фарами. Боковины могут сделать чуть более простыми по форме за счёт избавления от глубоких выштамповок вдоль дверных ручек, что же касается задней части, то здесь наиболее интересным элементом должны стать новые фонари – мы изобразили один из возможных вариантов, сделанный в стиле нового HR-V.

Рендер нового Honda Pilot

Ожидается, что новый Honda Pilot разделит платформу с Acura MDX последнего поколения, представленным осенью 2020 года. От него же может достаться и атмосферный мотор 3.5 V6 мощностью 290 л.с. Также компанию ему может составить гибридная модификация.

Нынешний Honda Pilot
1 / 3
Нынешний Honda Pilot
2 / 3
Нынешний Honda Pilot
3 / 3

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать подержанный Pilot второго поколения. А вчера были опубликованы первые официальные фотографии нового кроссовера CR-V.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Honda Honda Pilot

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A4 III с пробегом: золотые рычаги, подвох с механикой и турбо надежнее атмосферников В первой части материала мы рассказывали о том, в каких неожиданных местах можно обнаружить ржавчину на пятнадцатилетней А4, почему отменно сохранившийся салон – не повод уверовать в небол... 156 0 0 25.05.2022
Статьи / Авто недели Меньше мощность – меньше риск: стоит ли покупать Subaru Impreza III за 700 тысяч рублей Переход от второго поколения Subaru Impreza к третьему был довольно болезненным для фанатов: машина стала менее изящной и более массивной, да еще и безрамочные двери пали жертвой практицизма... 1215 1 2 24.05.2022
Статьи / Популярные вопросы Автомобили-двойники: что это такое и что делать, если вы с этим столкнулись Недавно мы рассказали о том, с какими проблемными вариантами можно столкнуться при покупке подержанного автомобиля. Но если те варианты более характерны для праворульных машин, то сегодня м... 634 0 18 23.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 24754 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 17555 20 13 30.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 10757 14 11 10.02.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings