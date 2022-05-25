Японская компания готовит новое поколение своего флагманского кроссовера. Тестовые образцы уже попадаются в объектив фотошпионов, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Первое поколение самого большого кроссовера Honda было представлено в 2002 году. Он построен на общей платформе с минивэном Odyssey и седаном Legend, а также кроссовером Acura MDX. Спустя 6 лет дебютировала вторая генерация, а сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в 2015-м. Теперь же к премьере готовится полностью новый кроссовер, и закамуфлированные экземпляры уже были замечены на дорогах общего пользования во время испытаний.

Рендер нового Honda Pilot

Камуфляж пока скрывает автомобиль практически полностью, однако некоторые детали всё же можно разглядеть. Прежде всего, изменятся пропорции кузова: благодаря практически горизонтальному плоскому капоту новый Pilot будет похожим на кроссовер Aсura MDX последнего поколения. Передняя часть наверняка будет сделана в стиле других новых кроссоверов бренда, и здесь появится вертикальная трапециевидная решётка радиатора, визуально объединённая с вытянутыми по горизонтали фарами. Боковины могут сделать чуть более простыми по форме за счёт избавления от глубоких выштамповок вдоль дверных ручек, что же касается задней части, то здесь наиболее интересным элементом должны стать новые фонари – мы изобразили один из возможных вариантов, сделанный в стиле нового HR-V.

Рендер нового Honda Pilot

Ожидается, что новый Honda Pilot разделит платформу с Acura MDX последнего поколения, представленным осенью 2020 года. От него же может достаться и атмосферный мотор 3.5 V6 мощностью 290 л.с. Также компанию ему может составить гибридная модификация.

Нынешний Honda Pilot 1 / 3 Нынешний Honda Pilot 2 / 3 Нынешний Honda Pilot 3 / 3

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать подержанный Pilot второго поколения. А вчера были опубликованы первые официальные фотографии нового кроссовера CR-V.