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Новый Kia Cerato: первые изображения

29.08.2023 818 1 0

На прошлой неделе были опубликованы первые шпионские фотографии тестовых образцов нового поколения седана, известного на некоторых рынках (и российском в том числе) как Cerato. Благодаря им у нас есть возможность оценить, насколько сильно изменится внешний вид автомобиля.

Модель Cerato была впервые представлена в 2003 году. Имя автомобиля происходит от итальянского слова, в переводе означающего «блестящий, пропитанный воском». Изначально он выпускался в виде седана и хэтчбека, а с 2007 года хэтчбеки вывели в отдельное семейство под названием cee’d. Сегодня на конвейере четвёртое поколение модели, премьера которого состоялась в начале 2018 года, а весной 2021-го Cerato пережил рестайлинг. Сейчас же финальные испытания проходит следующая генерация седана, которая кардинальным образом изменится внешне.

Рендер нового Kia Cerato

Дизайн будет выполнен в актуальном стиле легковых моделей компании, начало которому положил седан Kia K5. Cerato получит узкую вертикальную решётку радиатора, визуально объединённую с фарами. Сами же блоки головного света сделают вертикальными и достаточно крупными по размеру, что-то похожее мы уже видели на обновлённых Sorento и Picanto. Сбоку наиболее оригинальными элементом можно назвать задние дверные ручки, которые теперь будут «спрятанными» в стойках дверей, а задние стойки кузова интересны оригинальным оформлением молдингов вокруг маленьких окон. Седан получит уже традиционные для марки фонари во всю ширину задней части со своим рисунком светодиодных огней. Кроме того, автомобиль изображён с колёсными дисками нового дизайна. Кстати, помимо имени Cerato (и Forte, так называется модель на американском рынке) новинка может получить индекс К4, сейчас под ним выпускается среднеразмерный седан, созданный для Китая.

Рендер нового Kia Cerato

Достоверной информации о технических особенностях будущей новинки пока нет. Нынешняя же модель в кузове седан на домашнем рынке в Корее предлагается с бензиновым атмосферным 1.6 в паре с вариатором, есть также вариант хэтчбек с «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. В России до недавнего времени Церато предлагался с бензиновыми моторами 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), первый сочетался с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй – только 6АКП.

Премьера Cerato нового поколения может состояться в конце этого или начале следующего года.

Нынешний Cerato
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Нынешний Cerato
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Нынешний Cerato
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Напомним, несколько дней назад официально представили новый электрический кроссовер Kia EV5 размером со Sportage.  

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1 комментарий
29.08.2023 20:25
Яшка

Вместо оптимы-к5.Вместо рио-к3.Вместо Церато.... Церато.

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