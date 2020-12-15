Новый кросс Tata начал сбрасывать камуфляж: модель подоспеет к выходу конкурента от Hyundai

Как и было обещано, в плане дизайна бюджетный индийский паркетник многое перенял от своего предвестника. Серийной модели прочат бензиновую атмосферную «тройку», кроме того, новинка может получить еще и турбоверсию этого мотора.

К появлению в своей гамме нового небольшого кросса индийская Tata Motors начала готовить публику еще в прошлом году, когда показала концепт H2X. А в начале 2020-го на домашней выставке дебютировал другой шоу-кар – HBX. Второй прототип, как уверял производитель, максимально приближен к грядущей товарной модели. И в Tata не обманули: замаскированный паркетник в серийном кузове уже не раз ловили во время испытаний, и, судя по шпионским фото, машина действительно во многом повторила предвестника. Еще одно доказательство тому – свежий снимок, который выложил в своем Instagram пользователь под ником Rahul Autospy. Паркетник на этом кадре все еще в камуфляже, но его заметно меньше. Кстати, серийное воплощение местные СМИ ждали во второй половине текущего года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выход на рынок отложили на 2021-й.

По неофициальным данным, в продажу кросс поступит под именем Hornbill. Двухъярусная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, под ними – блоки основных фар) и радиаторная решетка перекочевали с HBX почти без изменений. Передний бампер сделали проще, зато сохранили неокрашенный обвес по периметру кузова (на прежних фото черный пластик не был заметен). Ручки задних дверей вроде бы все так же спрятаны сверху.

Салон засветили на предыдущих фото, внутри – мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином, как и у концепта Tata HBX. Еще один довольно крупный дисплей наверняка встроен в «приборку» — рядом с аналоговыми шкалами. В список оборудования также могут войти климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль.



Hornbill стал второй моделью Tata после хэтчбека Altroz, в основу которой легла модульная платформа ALFA (Agile Light Flexible Advanced) собственной разработки компании. По своим габаритам паркетник, скорее всего, недалеко ушел от предвестника: длина HBX равна 3840 мм, колесная база – 2450 мм.

Индийские медиа пишут, что на старте продаж паркетник предложат с трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» 1.2 Revotron, знакомым по другим моделям Tata (на Altroz, например, он выдает 86 л.с.). Позже Hornbill может получить турбоверсию этого двигателя (на старшем кроссе Tata Nexon «турботройка» выдает 110 л.с.). Новинке прочат пятиступенчатую «механику» и роботизированную коробку, привод же только передний.

Концепт Tata HBX 1 / 4 Концепт Tata HBX 2 / 4 Концепт Tata HBX 3 / 4 Концепт Tata HBX 4 / 4

На родине Hornbill будет конкурировать с Maruti Suzuki Ignis. Кроме того, паркетник схожего формата готовит и компания Hyundai, и индийцы уверены, что такой кросс к ним тоже привезут: модель корейской марки пока известна под внутризаводским индексом AX1, ее дебют также ожидается в 2021-м.

