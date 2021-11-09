Весной этого года в России начались продажи нового поколения модели Elantra. Автомобиль предлагается только в кузове седан, однако его яркий дизайн наверняка неплохо подошёл бы и другим вариантам, и мы решили представить один из них.

Elantra появилась в модельной гамме корейского бренда в 1990 году. На некоторых рынках модель была известна как Lantra и Avante из-за присутствия там автомобилей с созвучными названиями (такими, как Lotus Elan и Kia Elan), однако начиная с 2001 года третье поколение на всех рынках предлагалось уже только как Elantra в связи с прекращением производства вышеупомянутых созвучных моделей. За свою более чем 30-летнюю историю Элантра производилась с разными типами кузова: основным всегда был седан, однако в третьем поколении модель предлагалась в виде лифтбека, в пятом был хэтчбек с именем Elantra GT, а во второй и четвёртой генерациях можно было выбрать универсал. Именно в этом виде мы и решили изобразить новую Elantra, премьера которой состоялась в марте прошлого года, а на российский рынок добралась весной нынешнего (тогда же мы и провели тест-драйв новинки).

Причём это не обычный универсал, а его кросс-версия, ведь не секрет, что кроссоверы занимают всё большую долю рынка, и одним из вариантов «спасения» легковых моделей является именно добавление им «вседорожности». Тем более, что подобные автомобили есть у многих европейских конкурентов Элантры – Skoda Octavia Scout, Volkswagen Golf Alltrack, Ford Focus Active Wagon, подобная модификация появится и у новой Opel Astra. Представленный на рендерах универсал получил увеличенный дорожный просвет, контрастный пластиковый обвес в нижней части кузова и модифицированные бампера. Задняя полусфера выполнена в стиле нового кроссовера Hyundai Tucson.

Элантра седьмого поколения построена на платформе К3, которую также использует Kia Cerato последней генерации. По сравнению с предыдущим поколением седан стал длиннее на 30 мм (до 4650 мм) и шире на 25 мм (до 1825 мм), колёсная база также немного увеличилась и составляет теперь 2720 мм (+20 мм). На домашнем рынке в Корее седан предлагают с прежним бензиновым «атмосферником» 1.6 MPI семейства Smartstream и газовым 1.6 LPI мощностью 123 и 120 л.с. соответственно. В США Elantra доступна с атмосферным 149-сильным 2.0 MPI, работающим по циклу Аткинсона, а также с гибридной установкой, состоящей из мотора 1.6 GDI и батареей ёмкостью 1,32 кВт*ч (без возможности подзарядки от электросети). Совокупная отдача гибрида – 141 л.с., заявленный расход топлива составляет 4,7 л/100 км. Кроме того, есть «заряженная» версия N Line с бензиновым турбомотором 1.6 T-GDI, предлагающая те же 204 л.с., что и Elantra Sport предыдущего поколения.

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Сегодня в России седан Элантра предлагается с двумя вариантами моторов, базовым из которых является 128-сильный атмосферный 1.6 – от 1 464 000 рублей. Более мощная версия комплектуется 150-сильным двухлитровым «атмосферником», её минимальная стоимость составит 1 589 000 рублей. Все модификации идут в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Седан Hyundai Elantra седьмого поколения 1 / 3 Седан Hyundai Elantra седьмого поколения 2 / 3 Седан Hyundai Elantra седьмого поколения 3 / 3

Напомним, корейская компания уже совсем скоро представит обновлённую Creta с полностью новой передней частью.