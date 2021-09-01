Новый кроссовер Hyundai «начального уровня»: это Casper, и у него два варианта дизайна

Для маленького паркетника корейской марки заявлена пара бензиновых литровых двигателей. Привод же, скорее всего, только передний. На рынок новинка выйдет до конца текущего года.

После тизеров и множества шпионских фотографий компания Hyundai наконец-то раскрыла облик своего нового кросса, одновременно объявив его имя. Как и предполагалось, модель назвали Casper — и, нет, не в честь того самого привидения, а в честь трюка, который проделывают скейтбордисты, переворачивая доску в воздухе. Впрочем, в Хёндэ понимают, что название все равно будет вызывать ассоциации с киношно-мультяшным персонажем – недаром в промо-видео засвечено привиденьице (но «классическое», а не из фильма). Пока представлена модель только для корейского рынка, но, скорее всего, она окажется глобальной.

Синий кросс — Casper с атмосферным 1.0 MPI, серо-зеленый — с турбодвигателем 1.0 T-GDI 1 / 2 Синий кросс — Casper с атмосферным 1.0 MPI, серо-зеленый — с турбодвигателем 1.0 T-GDI 2 / 2

Hyundai Casper будет открывать кросс-линейку марки, то есть он отнимет звание паркетника «начального уровня» у Venue. А еще это самый маленький кроссовер компании: длина Каспера равна 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2400 мм. У того же Hyundai Venue длина составляет 4040 мм, расстояние между осями – 2520 мм (в индийской спецификации – 3995 и 2500 мм соответственно). Ну и для сравнения, размеры хэтчбека Hyundai i10, с которым Casper, возможно разделил «тележку» (официально это не подтверждено): 3670/1680/1480 мм, колесная база – 2425 мм (индийская «десятка» чуть крупнее, ее длина составляет 3805 мм, расстояние между осями – 2450 мм).



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В Корее для Каспера заявлены два бензиновых двигателя – атмосферный 1.0 MPI и турбомотор 1.0 T-GDI, судя по всему, они трехцилиндровые. Отдача еще не раскрыта, о коробках информации также пока нет. Привод же наверняка только передний.



От двигателя зависит дизайн экстерьера. Так, у машин с базовым «атмосферником» радиаторная решетка выполнена в серебристом цвете, плюс она визуально объединена с круглыми фарами. У турбоверсии – черная сетчатая решетка с дополнительной парой круглых же элементов, еще у такого кросса свои «защитная» накладка спереди и задний бампер. Из общего – угловатый кузов, неокрашенный пластиковый обвес, разномастная подоконная линия (окна в задних дверях меньше) и состоящие из множества треугольников задние фонари, вдобавок задние ручки сделали вертикальными и перенесли выше.

Отдельных фото интерьера нет, но и так видно, что Касперу досталась мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином. Кроме того, ранее в салон удалось заглянуть папарацци, и мы знаем о том, что между передними креслами установили необычный подлокотник.



На корейский рынок Hyundai Casper выйдет до конца текущего года. Список стран, где еще появится модель, пока не озвучен. Впрочем, вряд ли в него входит Россия – для нас кросс слишком маленький.