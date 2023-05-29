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Новый кроссовер Renault Rafale: первое изображение

29.05.2023 188 0 0

Официальная премьера кросс-купе пройдёт в следующем месяце, 18 июня. Ожидается, что ему придётся побороться за покупателей с DS 7.

У бренда Renault на сегодняшний день в глобальной линейке числится только один купеобразный кроссовер – Arkana (кстати, этот паркетник отличается от той модели, которую ранее выпускали в РФ). Сейчас французский производитель работает над ещё одним кросс-купе, которое расширит модельный ряд: новинка была официально анонсирована в середине текущего месяца.

Тизер Renault Rafale

Купеобразному кроссоверу решили присвоить имя Renault Rafale. В ходе анонса в компании пояснили, что это название связано с авиационным прошлым производителя: так именовали одноместный гоночный самолет C460, который был представлен в 1934 году. Напомним, ранее предполагалось, что марка ради новинки возродит имя Avantime или же назовёт его Austral Coupe.

Renault пока лишь слегка приоткрыла внешность нового кросс-купе: на опубликованных ранее тизерах Rafale спрятан за слоем камуфляжа. Известно, что внешность новинки получит ряд отличий от «родственного» Austral. Помимо очевидно покатой линии крыши, у него будет оформленная в новом стиле светодиодная головная оптика и скульптурные крылья. А вот интерьер, паркетник наверняка разделит с Austral.

Рендер Renault Rafale

Своим видением того, какой экстерьер получит Renault Rafale, с нами решил поделиться дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, у модели будет двухэтажная головная оптика: в виде штрихов в виде бумерангов располагаются дневные ходовые огни (подобные элементы есть и у обновлённого Clio, который был представлен в апреле), а основные блоки фар располагаются выше и имеют горизонтально вытянутую форму с двойными световыми элементами, напоминающими английскую строчную «t».

На фото: актуальный кроссовер Renault Austral

Ещё художник снабдил будущий кроссовер большой чёрной радиаторной решёткой, в центре которой находится по-новому оформленный логотип в виде ромба, а от него в стороны расходятся «уголки». В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник с рисунком в виде тонких горизонтальных полос. У автомобиля на рендере есть чёрный обвес по периметру кузова, такого же цвета корпуса боковых зеркал и крыша, а верхняя кромка боковой линии остекления отделана хромом. Предполагается, что у Rafale задние фонари будут отличаться от «родственника».

В основу кросс-купе Renault ляжет платформа CMF-C/D, на которой базируются также Austral / Espace. Известно, что в его линейку будут входить гибридные установки E-Tech, однако подробности о них в компании пока держат в секрете. Можно предположить, что кросс-купе позаимствует «начинку» у того же Астрала, который в Европе предлагается только с электрифицированными системами.

На фото: салон актуального кроссовера Renault Austral

Напомним, в основе «мягких гибридов» лежат «турботройка» объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, а также «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра с 12-вольтовым «электродовеском». У первого варианта отдача равна 130 л.с., в пару предлагается только «механика». Вторая установка предлагается в двух вариантах мощности: 140 л.с. с ручной коробкой и 160 л.с. – с вариатором X-Tronic. У топовой версии полноценная гибридная система E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором ёмкостью 1,7 кВт*ч; её совокупная мощность равна 200 л.с.

Ранее замаскированный прототип Renault Rafale уже попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов: снимки в апреле публиковал Kolesa.ru. Официальная премьера кросс-купе пройдёт 18 июня.

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