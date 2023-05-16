Кросс-купе Renault Rafale, которое престижнее Arkana: официальные кадры

Ранее прототип этой новинки уже попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов, которые проводились в Европе.

Глобальная линейка бренда Renault пока что включает в себя один купеобразный кроссовер – Arkana. Напомним, этот паркетник отличается от той модели, которую ранее выпускали в РФ. Теперь французская компания готовится расширить ряд за счёт ещё одного кросс-купе – его роль исполнит официально анонсированный сегодня Renault Rafale.

Тизер Renault Rafale

Ранее звучали предположения о том, что новый купеобразный кроссовер получит имя Austral Coupe или же для него возродят название Avantime. Однако в итоге в Рено решили всех «переиграть» и присвоили будущей модели наименование Rafale. В компании пояснили, что связано с авиационным прошлым производителя: так назывался одноместный гоночный самолет C460, который был представлен ещё в 1934 году.



Отметим, новинка в иерархии марки окажется на ступеньку выше Arkana, а значит, будет престижнее и дороже. Кстати, замаскированный прототип этого кроссовера ранее уже попадался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов: снимки в середине прошлого месяца публиковал Kolesa.ru.

Теперь появились первые официальные кадры Renault Rafale: на них автомобиль пока что спрятан за слоем камуфляжа. Официальная премьера новинки пройдёт 18 июня в рамках Парижской авиационной выставки в Ле-Бурже. Внешность кросс-купе будет отличаться от «родственного» Austral. Он получит оформленную в новом стиле светодиодную головную оптику, скульптурные крылья и, конечно же, покатую линию крыши. Салон пока не показали, но, скорее всего, его он разделит с Austral.



Известно, что в основу Renault Rafale ляжет платформа CMF-C/D, на которой базируются также Austral / Espace. В его линейку будут входить гибридные силовые установки E-Tech, подробностей о них в компании пока не раскрыли. Вероятно, технику кросс-купе позаимствует всё у того же Астрала – тот в Европе предлагается только с электрифицированными системами.



В основе «мягких гибридов» лежат «турботройка» объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, а также «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра с 12-вольтовым «электродовеском». У первого варианта отдача равна 130 л.с., в пару предлагается только «механика». Вторая установка предлагается в двух вариантах мощности: 140 л.с. с ручной коробкой и 160 л.с. – с вариатором X-Tronic. Топовая версия оснащается полноценной гибридной системой E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором ёмкостью 1,7 кВт*ч; её совокупная мощность равна 200 л.с.



Больше подробностей о новинке, очевидно, появится в ходе официальной премьеры. По предварительным данным, в продажу на европейском рынке Renault Rafale поступит в 2024 году.