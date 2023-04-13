Не только Arkana: Renault готовит к премьере более дорогое кросс-купе

Еще один паркетник французского бренда могут представить уже в этом году. Скорее всего, модель будет доступна только с электрифицированными установками – по крайней мере, в Европе.

В актуальной глобальной гамме Renault уже есть купеобразный кроссовер – Arkana («мировой» паркетник отличается от российской почившей Арканы). Тем не менее, марка решила пополнить свою гамму еще одним паркетником с аналогичным кузовом, вот только грядущий SUV окажется престижнее и дороже. Фотографиями замаскированного «купе» с Kolesa.ru поделилось испанское издание Motor.es.

По предварительным данным, новый кросс станет разновидностью Renault Austral. К слову, еще до премьеры Austral поговаривали, что тот будет отдельным семейством: мол, к стандартному пятиместному SUV присоединятся трехрядный вариант и как раз купеобразная версия. Удлиненный паркетник действительно появился, но под другим именем – Espace (одноименный минивэн вот-вот отправят в отставку). Что же касается кросс-купе, то испанцы пока называют его Austral Coupe, но другие зарубежные медиа полагают, будто для этой «пятидверки» возродят имя Avantime (так назывался вэн с необычным дизайном, который выпускали в 2001-2003 гг.).



Напомним, в основе Austral/Espace лежит платформа CMF-C/D (глобальная Arkana построена на младшей «тележке» CMF-B, а российский кросс базируется на разновидности B0). Габариты еще неизвестны. Длина пятиместного Austral равна 4510 мм, колесная база – 2667 мм; показатели трехрядного Espace – 4722 и 2738 мм соответственно. Ну и для сравнения, размеры европейской Renault Arkana: 4568 и 2720 мм.



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В плане дизайна «обычный» Austral и Espace между собой мало чем отличаются, но у купеобразного кроссовера, как ожидается, будет собственное «лицо» — с оригинальными решеткой и оптикой. Внутри же такой паркетник, скорее всего, повторит братьев, то есть в салоне установят визуально объединенные виртуальную приборку и вертикальный тачскрин мультимедиа-системы.



Renault Austral и Renault Espace 1 / 5 Renault Austral и Renault Espace 2 / 5 Renault Austral и Renault Espace 3 / 5 Renault Austral и Renault Espace 4 / 5 Renault Austral и Renault Espace 5 / 5

Испанцы пишут, что «купе» могут предложить в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида PHEV с системой совокупной мощностью примерно 280 л.с. У исходного Renault Austral, который в Европе доступен исключительно с электрифицированными установками, такой мощной версии сегодня нет. «Мягкогибридный» пятиместный паркетник оснащается «турботройкой» 1.2 и 48-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid Advanced или «турбочетверкой» 1.3 и 12-вольтовым стартер-генератором Mild Hybrid. В первом случае турбомотор выдает 130 л.с., этот Austral комплектуется исключительно механической коробкой. У двигателя 1.3T два варианта мощности: с «механикой» — 140 л.с., с вариатором X-Tronic – 160 л.с. Топовый короткий кроссовер представлен в виде полноценного гибрида E-Tech с «турботройкой» 1.2 и аккумулятором на 1,7 кВт*ч, работающим с напряжением 400 вольт; совокупная отдача – 200 л.с. Renault Austral бывает с передним или полным приводом.



Премьеру нового кросс-купе Renault ждут осенью текущего года, но в продажу паркетник, вероятно, поступит лишь в начале 2024-го.