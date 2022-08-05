Новый Land Rover Discovery всё-таки будет: большой SUV для больших и богатых семей

Современный Land Rover Discovery продаётся неважно на фоне куда более успешного и близкого по потребительским качествам Defender, но компания JLR (Jaguar Land Rover) всё-таки не готова сдать имя Discovery в архив и хочет буквально переизобрести этот некогда легендарный внедорожник.

Discovery первого поколения дебютировал в конце 80-х годов прошлого века и стал завсегдатаем приключенческих марафонов Camel Trophy, где приобрёл славу выносливого и всесильного внедорожника — честно говоря, слегка преувеличенную. Разработанный в начале 2000-х Discovery третьего поколения сменил раму на несущий кузов, но привлекал клиентов высоким уровнем комфорта, кубическим дизайном и передовой для своего времени ездовой электроникой.

Нынешний «пятый» Discovery выпускается с 2017 года (в 2020 году модель пережила рестайлинг), он оказался куда менее успешным, чем предшественники: многие потребители критикуют его «обмылочный» дизайн и одновременно схожесть с Range Rover, но главная проблема состоит в том, что дебютировавший в 2019 году новый Defender перетянул на себя львиную долю прежней аудитории Discovery. Единственным козырем Discovery перед Defender до недавнего времени был трёхрядный салон, но в мае дебютировал удлинённый Defender 130, оформив таким образом окончательный рыночный разгром Discovery.

Актуальный Land Rover Discovery после рестайлинга 2020 года

Сейчас Discovery — наименее востребованная рынком модель Land Rover, её глобальные продажи в первом квартале этого года составили 5296 шт., что на 46,6% меньше, чем в января-июне 2021-го. Defender, наоборот, вырвался в лидеры: продано 30 072 шт. (-12%), далее следуют Range Rover Evoque (26 719 шт., -29,1%), Range Rover Sport (22 631 шт., -38%), Discovery Sport (18 971 шт., -39,7%), Range Rover Velar (12 479 шт., -41,6%) и флагманский Range Rover (11 911 шт., -51,1%).



Актуальный Land Rover Discovery после рестайлинга 2020 года

Общий спад продаж Land Rover объясняется глобальным дефицитом микрочипов и разрывом цепочек поставок на фоне происходящих геополитических потрясений: реальный спрос на новый Range Rover, например, сейчас сильно превышает предложение. Что до Discovery, то сам глава JLR Тьерри Боллоре в интервью британскому журналу Auto Express признал, что у модели есть проблемы с позиционированием и что Discovery, по сути, придётся изобретать заново.



Актуальный Land Rover Discovery после рестайлинга 2020 года

Важно то, что принято принципиальное решение спасти большой Discovery: внедорожник шестого поколения ожидается в 2026 году. Технических подробностей пока нет, но, скорее всего, новый Discovery разделит модульную платформу MLA-Flex с нынешними Range Rover и Range Rover Sport, а это значит, что у него будут как версии с ДВС, так и полностью электрическая силовая установка.



Боллоре видит новый Discovery как большой роскошный семейный автомобиль, куда более рафинированный и аристократичный, чем Defender, а это значит, что цены сильно вырастут. Третий ряд кресел в текущем поколении предлагает и Range Rover, так что не исключена внутренняя конкуренция в высшем эшелоне, но разводить Range Rover и Discovery, полагаем, будут с помощью дизайна (быть может, Discovery вернут желанную многими клиентами угловатость) и большего уклона Discovery в сторону практичности с расширенными возможностями трансформации салона и готовности к приключениям. Что из этого получится, узнаем через четыре года. Главными рынками сбыта нового Discovery должны стать США, Китай и страны Ближнего Востока.

Между тем будущее младшего и весьма успешного Discovery Sport, оказывается, под вопросом — Боллоре сообщил, что решение о следующем поколении этого кроссовера пока не принято. JLR, как и многие другие производители премиум-сегмента, стремятся к росту цен и повышению прибыли на один автомобиль, относительно недорогие и компактные модели становятся нежелательными — в том смысле, что производитель не хочет тратить на их разработку и производство силы и время. Лучше делать мало очень дорогих машин, чем много относительно доступных — наиболее чётко эту стратегию недавно сформулировала компания Mercedes-Benz, и Jaguar Land Rover, похоже, склоняется в ту же сторону.

Напомним, что с подачи Боллоре запущено полное переформатирование марки Jaguar – теперь это исключительно электромобильный лакшери-бренд.

