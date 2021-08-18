В начале этого лета был официально представлен внедорожник Toyota Land Cruiser 300 , а уже скоро к нему должна присоединиться и люксовая версия под брендом Lexus. Как она будет выглядеть?

История модели LX началась в 1996 году, когда было представлено первое поколение люксового внедорожника с индексом LX 460 (FZJ80), сделанное на базе 80-го Land Cruiser. Тот автомобиль от Тойоты внешне отличался по большому счёту лишь логотипами. Однако начиная со второй генерации образца 1998 года, получившей имя LX 470, тойотовцы решили разводить модели по дизайну, в результате чего люксовый внедорожник получил новые переднюю и заднюю части. Сегодня на конвейере третье поколение LX, которое было впервые представлено в 2008 году, и после пары рестайлингов модель уже достаточно серьёзно отличается внешне, при этом сохраняя пропорции и некоторые элементы Land Cruiser. Пока нет практически никакой информации о том, как будет выглядеть следующая генерация внедорожника, но мы предполагаем, что она будет сделана примерно по такому же рецепту.

Передняя часть наверняка будет сделана в стиле всех новых моделей и концептов Лексуса, а это значит, что появится массивная решётка радиатора во всю высоту и фары оригинальной формы. Мы изобразили внедорожник с более изящными наружными зеркалами, а также с изменённой формой бокового остекления, сделанной в стиле других моделей Lexus. Задняя часть также должна заметно измениться, скорее всего, появятся светодиодные фонари, объединённые светодиодной полосой во всю ширину крышки багажника.

Поскольку новинка будет сделана на базе Land Cruiser 300, с ним же она разделит и рамную платформу GA-F. Внедорожник Toyota оснащается лишь парой моторов V6 – бензиновым V35A-FTS мощностью 415 л.с. и 299-сильным дизельным F33A-FTV. Информации о двигателях нового LX пока нет, однако уже известны версии: люксовый внедорожник будет предлагаться в исполнениях LX 570, LX 600 и гибридном LX 750h. Подобно тойотовскому собрату, новинка будет комплектоваться 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Премьера новинки может состояться уже в сентябре.

Lexus LX третьего поколения 1 / 3 Lexus LX третьего поколения 2 / 3 Lexus LX третьего поколения 3 / 3

Сегодня в России нынешний Lexus LX с 4,5-литровым дизельным V8 предлагается по цене от 7 680 000 рублей (450d, 272 л.с.). второй вариант мотора – 367-сильный бензиновый 5.7 V8, с ним минимальная стоимость внедорожника составляет 8 015 000 рублей.

Между тем, в России начались продажи обновлённого внедорожника Lexus GX.