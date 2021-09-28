Новинки ×

Новый Maserati GranTurismo: первые изображения

28.09.2021 574 1 0

Недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии долгожданного наследника итальянского купе, сделанные во время дорожных испытаний. Пользуясь ими, мы представили, как будет выглядеть новинка.

 

Модель GranTurismo первого и пока единственного поколения была представлена в марте 2007 года на Женевском автосалоне. Дизайн автомобиля разработало кузовное ателье Pininfarina, а двигатель был создан совместно с компанией Ferrari. Купе практически в неизменном виде выпускалось 10 лет, после чего получило рестайлинг. Однако обновлённая версия продержалась на конвейере совсем недолго, ведь уже в конце 2019 года производство купе и кабриолета на его базе было завершено. И только в этом году появились первые шпионские фотографии нового поколения двухдверки, благодаря которым у нас есть возможность увидеть, какие изменения во внешности она получит.

Спереди новый GranTurismo будет легко узнать по головной оптике иной формы – вместо горизонтальных появятся вытянутые по вертикали, схожие со среднемоторным купе MC20, официальная премьера которого состоялась год назад. Решётка радиатора немного изменит свои очертания, а капот существенно увеличится в размерах, частично заходя на передние крылья. На крыльях должны остаться фирменные декоративные элементы, которые наверняка будут выполнены по-новому – мы изобразили один из возможных вариантов. Наши рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю, в целом же изменения дизайна кузова носят эволюционный характер. Достаточно заметно новинка будет отличаться сзади, где появятся узкие горизонтальные фонари с оригинальным рисунком светодиодных огней. Ещё пара характерных элементов – зеркала, которые отныне будут установлены на ножки, и дверные ручки, выполненные в виде углублений в дверных панелях.

GranTurismo первого поколения была сделана на платформе от седана Quattroporte. Следующая генерация получит новую алюминиевую платформу, однако пока никаких подробностей о ней нет. Неизвестна и моторная гамма, однако можем предположить, что двигатель могут позаимствовать у вышеупомянутого спорткара MC20 – битурбированный Nettuno V6 объёмом 3 литра, развивающий 621 л.с. и 729 Нм крутящего момента. Конечно, в версии для ГранТуризмо его характеристики могут быть изменены. Кроме того, ранее в Мазерати заявляли, что новый GranTurismo может стать первой моделью компании, которая получит полностью электрический вариант.

Премьера нового поколения итальянского купе ожидается до конца этого года.

Maserati GranTurismo первого поколения
1 / 3
Maserati GranTurismo первого поколения
2 / 3
Maserati GranTurismo первого поколения
3 / 3

Сегоня в России официально представлены три модели итальянского бренда – два седана и кроссовер. Самая доступная модель – седан Ghibli, цены на который начинаются с отметки в 7 200 000 рублей (3.0 Т АТ, 350 л.с., задний привод). Чуть дороже обойдётся кроссовер Levante, его стоимость с тем же мотором и полным приводом составляет 7 735 000 руб. Наконец, флагманом является представительский седан Quattroporte с мотором того же объёма, но выдающий 430 л.с. – 11 700 000 руб.

Напомним также, что компания готовится к премьере нового более компактного кроссовера, который получит имя Grecale.   

купе спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Maserati Maserati Maserati Ghibli Maserati MC20 Maserati Levante Maserati Grecale Maserati Quattroporte

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
28.09.2021 20:36
altersin

ну такое...старый намного лучше выглядит

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать при ДТП, если у виновника нет страховки Штраф за езду без страховки остается до смешного маленьким (вдобавок его можно оплатить со скидкой 50%), а стоимость полиса ОСАГО даже после либерализации тарифов осталась довольно высоко... 1413 3 5 27.09.2021
Статьи / История Полный привод, советская сборка и электромотор: мифы и факты о Fiat Panda Панда – это не только бамбуковый медведь, но и одна из самых интересных и необычных малолитражек концерна FIAT. В прошлом году эта модель отпраздновала своё сорокалетие, но для многих молоды... 1932 1 4 25.09.2021
Статьи / Авто с пробегом Land Rover Freelander 2 с пробегом: почти всегда гнилые арки и много мелочей по электрике Всю вторую половину нулевых и начало десятых Freelander 2 работал «входным билетом» в мир Land Rover. Работал честно, имея не только характерную внешность, но и неплохие возможности на бездо... 3794 2 2 22.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 58947 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34194 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28343 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings