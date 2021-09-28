Недавно в Сети появились свежие шпионские фотографии долгожданного наследника итальянского купе, сделанные во время дорожных испытаний. Пользуясь ими, мы представили, как будет выглядеть новинка.

Модель GranTurismo первого и пока единственного поколения была представлена в марте 2007 года на Женевском автосалоне. Дизайн автомобиля разработало кузовное ателье Pininfarina, а двигатель был создан совместно с компанией Ferrari. Купе практически в неизменном виде выпускалось 10 лет, после чего получило рестайлинг. Однако обновлённая версия продержалась на конвейере совсем недолго, ведь уже в конце 2019 года производство купе и кабриолета на его базе было завершено. И только в этом году появились первые шпионские фотографии нового поколения двухдверки, благодаря которым у нас есть возможность увидеть, какие изменения во внешности она получит.

Спереди новый GranTurismo будет легко узнать по головной оптике иной формы – вместо горизонтальных появятся вытянутые по вертикали, схожие со среднемоторным купе MC20, официальная премьера которого состоялась год назад. Решётка радиатора немного изменит свои очертания, а капот существенно увеличится в размерах, частично заходя на передние крылья. На крыльях должны остаться фирменные декоративные элементы, которые наверняка будут выполнены по-новому – мы изобразили один из возможных вариантов. Наши рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции соответствуют реальному автомобилю, в целом же изменения дизайна кузова носят эволюционный характер. Достаточно заметно новинка будет отличаться сзади, где появятся узкие горизонтальные фонари с оригинальным рисунком светодиодных огней. Ещё пара характерных элементов – зеркала, которые отныне будут установлены на ножки, и дверные ручки, выполненные в виде углублений в дверных панелях.

GranTurismo первого поколения была сделана на платформе от седана Quattroporte. Следующая генерация получит новую алюминиевую платформу, однако пока никаких подробностей о ней нет. Неизвестна и моторная гамма, однако можем предположить, что двигатель могут позаимствовать у вышеупомянутого спорткара MC20 – битурбированный Nettuno V6 объёмом 3 литра, развивающий 621 л.с. и 729 Нм крутящего момента. Конечно, в версии для ГранТуризмо его характеристики могут быть изменены. Кроме того, ранее в Мазерати заявляли, что новый GranTurismo может стать первой моделью компании, которая получит полностью электрический вариант.

Премьера нового поколения итальянского купе ожидается до конца этого года.

Maserati GranTurismo первого поколения 1 / 3 Maserati GranTurismo первого поколения 2 / 3 Maserati GranTurismo первого поколения 3 / 3

Сегоня в России официально представлены три модели итальянского бренда – два седана и кроссовер. Самая доступная модель – седан Ghibli, цены на который начинаются с отметки в 7 200 000 рублей (3.0 Т АТ, 350 л.с., задний привод). Чуть дороже обойдётся кроссовер Levante, его стоимость с тем же мотором и полным приводом составляет 7 735 000 руб. Наконец, флагманом является представительский седан Quattroporte с мотором того же объёма, но выдающий 430 л.с. – 11 700 000 руб.

Напомним также, что компания готовится к премьере нового более компактного кроссовера, который получит имя Grecale.