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Новый Mercedes-AMG GLC 63 Coupe: первые изображения

05.05.2023 86 0 0

В марте этого года состоялась официальная премьера купеобразного кроссовера GLC нового поколения, а в скором будущем к нему добавится и топовая версия с индексом 63. Как она будет выглядеть?

Модель GLC Coupe появилась в модельной гамме немецкой компании в 2016 году, через год после премьеры обычного кроссовера GLC, который, в свою очередь, является наследником GLK. Сегодня на конвейере уже второе поколение купеобразного паркетника, которое продемонстрировали в середине марта. Как и в случае с предшественником, новый кроссовер получит самую мощную модификацию Mercedes-AMG GLC 63 Coupe, и опытные образцы уже проходят испытания, периодически попадаясь в объектив фотошпионов.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63 Coupe

Автомобиль будет выполнен в стиле других AMG-новинок немецкого бренда. Одной из самых ярких особенностей кросс-купе станет решётка радиатора с вертикальными перекладинами, которую в последние годы получают все модели компании в самых мощных версиях. Появится новый бампер с более крупными воздухозаборниками, новые пороги, на крыле могут разместить шильдик с наименованием модели. Сзади основное отличие от менее мощных версий заключается в четырёх угловатых патрубках выхлопной системы, также на крышке багажника может появиться спойлер. Кроме того, кроссовер изображён с дисками оригинального дизайна, аналогичными обладают тестовые образцы будущей новинки.

Рендер нового Mercedes-AMG GLC 63 Coupe

Существенные изменения произойдёт под капотом кроссовера: место турбированного V8 4.0 займёт «турбочетвёрка» 2.0, такая же замена произошла в представленном осенью прошлого года С 63 нового поколения. Компенсировать двухкратное уменьшение количества цилиндров призвана гибридная система с электромотором, совокупная отдача которой может составить 671 л.с. и 1020 Нм крутящего момента. Для сравнения, характеристики модели предыдущего поколения: 510 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Нынешний Mercedes-AMG GLC 63 Coupe
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Нынешний Mercedes-AMG GLC 63 Coupe
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Нынешний Mercedes-AMG GLC 63 Coupe
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Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Кроме того, немецкая компания готовит «заряженный» седан Mercedes-AMG E 63 нового поколения, который также лишится мотора V8.

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