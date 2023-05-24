Новый модельный год принёс Suzuki Jimny несколько версий с разным дизайном

Маленький внедорожник Suzuki Jimny актуального поколения стал любимцем тюнинговых ателье: особые версии у модели появляются регулярно. Но и сама компания не забывает вносить разнообразие в гамму вездехода. Так, несколько новых исполнений достались Джимни уже 2024 модельного года в Бразилии. Там, напомним, у компакта есть «фамилия» Sierra – как у «полноценного» SUV в Японии («просто» Джимни на родине относится к кей-карам). Приставка понадобилась, дабы отличать «трехдверку» нынешней генерации от предшественника (прежний Jimny покинул Бразилию лишь в прошлом году). Ну и добавим, что сегодня внедорожник является единственным автомобилем Suzuki, который предложен бразильцам.
Южноамериканский Suzuki Jimny-2024 доступен в четырех комплектациях вместо прежних трех – это базовая версия 4You, переработанные 4Sport и 4Style, а также новый топовый вариант 4Expedition. Все они имеют бензиновый «атмосферник» 1.5 (108 л.с.) и жестко подключаемый полный привод. Пятиступенчатая «механика» положена только самому дешевому Джимни, остальные версии оснащены четырехступенчатым «автоматом».
Jimny Sierra 4You практически не изменился, снаружи он повторяет глобальный вездеход. В арсенале такой «трехдверки» значатся мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, обычный кондиционер и пара подушек безопасности. Исполнение 4Sport у бразильской модели появилось в прошлом году, изначально оно было заявлено в качестве лимитированной спецверсии, но теперь переведено в основной состав. Фишки – внедорожная «резина», багажник на крыше и ярко-голубые вставки в салоне. У «лимитированного» вездехода еще был шноркель, но в новом модельном году Jimny Sierra 4Sport его лишился.
Далее идет Jimny Sierra 4Style, и у такой модификации свой дизайн: на радиаторной решетке есть вставка, бамперы и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова, еще внедорожник получил светодиодные фары, диодные же оригинальные фонари, эксклюзивные колеса и спойлер, а запасное колесо на багажной двери поместили в кожух. Внутри – иная обивка кресел, плюс в списке оборудования значатся климат-контроль и камера заднего вида.
Наконец, Suzuki Jimny Sierra 4Expedition – это, опять же, внедорожные шины, алюминиевая защитная пластина спереди, шноркель, внушительные рейлинги на крыше с поперечинами и лесенка на корме. В салоне – «кожаные» кресла.
Базовый Suzuki Jimny Sierra-2024 в Бразилии стоит от 33 000 долларов, версия 4Sport – от 38 000 долларов, 4Style – от 41 000 долларов, а «хардкорный» 4Expedition обойдется минимум в 44 000 долларов.
На данный момент неизвестно, появятся ли такие исполнения в других странах. Между тем к выходу на глобальный рынок готовится долгожданный пятидверный Suzuki Jimny.
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