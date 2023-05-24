Новый модельный год принёс Suzuki Jimny несколько версий с разным дизайном

Для вездехода японской марки предусмотрена пара «хардкорных» вариантов, кроме того, появилось «стильное» исполнение. Правда, такое разнообразие пока доступно не везде.

Маленький внедорожник Suzuki Jimny актуального поколения стал любимцем тюнинговых ателье: особые версии у модели появляются регулярно. Но и сама компания не забывает вносить разнообразие в гамму вездехода. Так, несколько новых исполнений достались Джимни уже 2024 модельного года в Бразилии. Там, напомним, у компакта есть «фамилия» Sierra – как у «полноценного» SUV в Японии («просто» Джимни на родине относится к кей-карам). Приставка понадобилась, дабы отличать «трехдверку» нынешней генерации от предшественника (прежний Jimny покинул Бразилию лишь в прошлом году). Ну и добавим, что сегодня внедорожник является единственным автомобилем Suzuki, который предложен бразильцам.

Южноамериканский Suzuki Jimny-2024 доступен в четырех комплектациях вместо прежних трех – это базовая версия 4You, переработанные 4Sport и 4Style, а также новый топовый вариант 4Expedition. Все они имеют бензиновый «атмосферник» 1.5 (108 л.с.) и жестко подключаемый полный привод. Пятиступенчатая «механика» положена только самому дешевому Джимни, остальные версии оснащены четырехступенчатым «автоматом».

Базовый Suzuki Jimny Sierra 4You

Jimny Sierra 4You практически не изменился, снаружи он повторяет глобальный вездеход. В арсенале такой «трехдверки» значатся мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, обычный кондиционер и пара подушек безопасности. Исполнение 4Sport у бразильской модели появилось в прошлом году, изначально оно было заявлено в качестве лимитированной спецверсии, но теперь переведено в основной состав. Фишки – внедорожная «резина», багажник на крыше и ярко-голубые вставки в салоне. У «лимитированного» вездехода еще был шноркель, но в новом модельном году Jimny Sierra 4Sport его лишился.



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Далее идет Jimny Sierra 4Style, и у такой модификации свой дизайн: на радиаторной решетке есть вставка, бамперы и расширители колесных арок окрашены в цвет кузова, еще внедорожник получил светодиодные фары, диодные же оригинальные фонари, эксклюзивные колеса и спойлер, а запасное колесо на багажной двери поместили в кожух. Внутри – иная обивка кресел, плюс в списке оборудования значатся климат-контроль и камера заднего вида.



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Наконец, Suzuki Jimny Sierra 4Expedition – это, опять же, внедорожные шины, алюминиевая защитная пластина спереди, шноркель, внушительные рейлинги на крыше с поперечинами и лесенка на корме. В салоне – «кожаные» кресла.



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Базовый Suzuki Jimny Sierra-2024 в Бразилии стоит от 33 000 долларов, версия 4Sport – от 38 000 долларов, 4Style – от 41 000 долларов, а «хардкорный» 4Expedition обойдется минимум в 44 000 долларов.



На данный момент неизвестно, появятся ли такие исполнения в других странах. Между тем к выходу на глобальный рынок готовится долгожданный пятидверный Suzuki Jimny.