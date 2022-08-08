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Твой путь окончен, самурай: старый Suzuki Jimny сняли с производства

08.08.2022 528 0 1

Suzuki Jimny как глобальная модель пережил смену поколений в 2018 году. Нынешний «четвёртый» Jimny пока делают только в Японии, а его предшественника третьего поколения до недавнего времени продолжали собирать на бразильском предприятии HPE Automotores в Каталане (штат Гояс). Увы, из-за вступления в силу новых экологический требований в Бразилии старый Jimny пришлось снять с производства — модернизировать его оказалось нецелесообразно.

 

Запущенный в 1998 году при поддержке бразильский властей завод HPE Automotores рассчитан на контрактную сборку и способен выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. Основным клиентом этого завода с момента открытия является компания Mitsubishi Motors, она локализовала здесь все представленные в Бразилии модели (сегодня это пикапы, внедорожники и кроссоверы), а Suzuki Jimny прописался в Каталане в 2012 году, и это пока единственная модель, сборку которой рискнуло запустить в Бразилии местное подразделение Suzuki Vehicles.

Производство Suzuki Jimny на бразильском заводе HPE Automotores

Помимо «третьего» Jimny местной сборки Suzuki сейчас продаёт в Бразилии импортный Jimny четвёртого поколения, который здесь носит имя Jimny Sierra, чтобы покупатель не путался. По данным ресурса Marklines, в первом полугодии 2022 Suzuki реализовала в Бразилии всего 833 автомобиля, что на 22,3% меньше, чем в январе-июне 2021-го.

Suzuki Jimny 4Sport
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Suzuki Jimny 4Sport
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Suzuki Jimny 4Sport
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Suzuki Jimny 4Sport
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Suzuki Jimny 4Sport
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Бразильский журнал Motor1 вчера сообщил, что выпуск «третьего» Jimny в Каталане на днях был прекращён, так как его устаревшая конструкция не соответствует введённому в этом году национальному экологическому стандарту Proconve L7. При текущем очень скромном спросе вкладываться в модернизацию 1,3-литрового бензинового «атмосферника» (85 л.с.), что ставится на старый Jimny, смысла нет, равно как в замену этого двигателя на какой-нибудь более современный агрегат.

Представитель Suzuki Vehicles в ответ на запрос наших бразильских коллег сообщил, что сейчас компания находится в стадии реорганизации модельного ряда (ранее с рынка ушли импортные кроссоверы S-Cross и Vitara) и что скоро привезёт в Бразилию долгожданные новинки, но пока неизвестно, будет ли хотя бы одна из них производиться локально.

Suzuki Jimny Forest

На бразильском потребительском сайте Suzuki старый Jimny по-прежнему присутствует, потому что, видимо, завод HPE Automotores наделал их с большим запасом, в наличии четыре модификации, в том числе разработанные специально для местного рынка 4Sport (оранжевая машина на фотография) и Forest (зелёная машина) — обе с оквадраченными колёсными арками, шноркелями и особым декором. Диапазон цен — от 111 990 до 137 990 бразильских реалов (от 1,3 млн до 1,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Импортный «четвёртый» Jimny заметно дороже — от 156 990 реалов (1,8 млн рублей).

Suzuki Jimny Forest
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Suzuki Jimny Forest
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Suzuki Jimny Forest
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Suzuki Jimny Forest
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Suzuki Jimny Forest
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Добавим, что экологическое законодательство испортило жизнь «четвёртому» Jimny в Европе: с 2020 года внедорожник здесь предлагается исключительно как коммерческая модель без задних сидений, но всё должно измениться в 2024 году, когда «четвёртый» Jimny будет серьёзно модернизирован и получит гибридную силовую установку. На подходе также растянутая 5-дверная версия японского внедорожника.

внедорожник Бразилия авторынок бизнес экология Suzuki Suzuki Jimny

 

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