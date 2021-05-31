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Новый пикап: до премьеры конкурента Hyundai Santa Cruz от Ford осталась пара недель

31.05.2021 288 0 0

Американская компания запустит серийное производство грузовичка с возрождённым именем Maverick в июле текущего года.

 

Ford совсем скоро «вспомнит» название Maverick: оно знакомо многим по кроссоверу, который выпускался компанией с 2000-го по 2007 год (также эта модель продавалась как Escape). Кроме того, ранее так именовались другие автомобили: к примеру, в 70-х годах это были компактные седаны и купе, а в 80-х и 90-х – «клоны» моделей Nissan Patrol и Terrano II. А теперь Форд решил отдать имя своему новому компактному пикапу с четырёхдверной кабиной и несущим кузовом.

На фото: актуальный пикап Ford F-150

Ранее автомобиль не раз попадался в объективы фотошпионов во время дорожных тестов. Теперь сообщается, что премьера новинки пройдёт совсем скоро: по данным издания Ford Authority, которое ссылается на собственные источники, премьера пикапа Ford Maverick пройдёт в первой половине июня. По их же сведениям, серийное производство модели будет запущено уже в июне текущего года. Ранее стало известно о том, что на заводе компании в мексиканском городе Эрмосильо уже была выпущена пробная партия грузовичков.

Если судить по просочившимся в Сеть ранее шпионским фотографиям, у пикапа Maverick передняя часть будет выполнена по образу «старших» пикапов бренда, в первую очередь речь идёт об актуальном F-Series. Ожидается, что у Maverick будет крупная решётка радиатора и U-образная головная оптика со светодиодной «начинкой». А сзади, вероятно, расположатся крупные фонари шестиугольной формы и крышка борта с выштампованным на ней наименованием модели. Ранее мы публиковали вариант внешности будущей новинки, который создал дизайнер Kolesa.ru.

Рендер Ford Maverick

Напомним, в основу Ford Maverick ляжет та же платформа C2, на которой базируются кроссоверы Escape и Bronco Sport, а первенцем на ней был «четвёртый» Focus, представленный в 2018 году. Ожидается, что технику новый грузовичок получит от сравнительно недавно представленного Bronco Sport (кстати, он тоже выпускается на площадке в Эрмосильо).

Не исключено, что под капотом Maverick окажутся рядные бензиновые турбомоторы семейства EcoBoost объёмом 1,5 литра (183 л.с., 258 Нм) и 2,0 литра (253 л.с., 375 Нм). Отметим, у Bronco Sport они работают в паре только с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом», но у начальной версии пикапа, возможно, будет «механика». Кроме того, в гамму может войти гибридная версия.

На сегодняшний день у модели в США неплохие шансы: как таковой сегмент компактных пикапов на этом рынке не представлен, большинство подобных моделей предназначены для Латинской Америки. Ожидается, что за покупателей в Штатах Ford Maverick придётся побороться с грядущей новинкой корейского бренда – Hyundai Santa Cruz.

По предположениям американских медиа, ценник Maverick в стартовом исполнении не превысит 20 тыс. долларов (эквивалентно примерно 1,47 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, стоимость кроссовера Ford Bronco Sport на домашнем рынке начинается с отметки в 26 820 долларов (1,97 млн рублей), покупка среднеразмерного пикапа Ranger обойдётся в 24 820 долларов (1,82 млн рублей), а полноразмерный пикап F-150 можно купить не менее, чем за 28 940 долларов (2,12 млн рублей).

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